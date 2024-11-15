الامارات | بالابتسامة والزي الوطني.. خالد النقبي يقدّم نكهات الإمارات للعالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقف الشاب الإماراتي خالد النقبي، صاحب مشروع «لازيو» في جناح الإمارات بالقرية العالمية يومياً، بثوبه الإماراتي وابتسامته التي تعكس حماسته وشغفه، مستقبلاً الزوّار من مختلف أنحاء العالم ليقدّم لهم أطباقاً مبتكرة تمزج النكهات الإماراتية الأصيلة بلمسات عصرية، وتُحضّر بمهارة والدته التي بدأت المشروع من المنزل؛ حيث يجسد النقبي من خلال مشاركته نموذجاً ينقل الثقافة الإماراتية إلى جمهور القرية العالمية.

رحلة مبكرة

النقبي، البالغ من العمر 22 عاماً، بدأ رحلته في عالم ريادة الأعمال منذ أن كان في الـ17، بمساعدة ودعم والدته التي تولّت تحضير الأطباق بنفسها، حيث كان يرافقها خلال مشاركتها في العديد من المعارض المحلية حتى تم تطوير المشروع ليصل إلى المشاركة في القرية العالمية، ويصف النقبي هذه المشاركة بأنها منحت مشروع «لازيو» منصة واسعة للتوسّع وتقديم الأطباق العالمية بنكهة إماراتية فريدة، ويقول: «شاركنا في القرية العالمية للمرة الأولى في عام 2022، ولاقت مشاركتنا إقبالاً واسعاً من مختلف الزوار، ما دفعنا للقيام بابتكار أطباق عالمية جديدة تُحضر بلمسات إماراتية من أبرزها (الناتشوز بورق العنب)، وهو طبق مبتكر ميزنا عن غيرنا، حيث نعد (المشروع الأول) الذي يقدم هذا الطبق في القرية العالمية».

التجربة الإماراتية

أسهم وقوف النقبي على رأس مشروعه في جذب أنظار الزوّار، لاسيما قيامه بتحضير الأطباق للضيوف بنفسه، ولفت في حديثه إلى أنه يحرص على تقديم تجربة ثقافية غنية للزوار، لا تقتصر على الطعام فقط، بل تمتد إلى الترحيب بالضيوف من مختلف أنحاء العالم، حيث يحرص على تجسيد الثقافة الإماراتية ومظاهر الترحيب والضيافة، من خلال وقوفه على المشروع واستقبال الزوار بنفسه، إضافة إلى استخدام مفردات إماراتية تعرف الآخرين بالثقافة المحلية، وأضاف: «فكرتي من خلال هذا المشروع، هي إظهار الجانب الإبداعي للشاب الإماراتي، الذي يجمع بين الأصالة والحداثة، وإظهار قيم الضيافة الإماراتية التي نفخر بها، ولذلك أحرص على الوجود يومياً في مشروعي وتقديم الأطباق بابتسامة تعكس قيمنا الإماراتية الأصيلة في إكرام زوّار بلادي، من خلال التفاعل مع الجماهير وتعريفهم بثقافتنا».

«دعم المشاريع الصغيرة»

أشاد خالد النقبي بمرونة الإجراءات والتسهيلات التي تقدمها الدولة لأصحاب المشاريع الصغيرة، والتي أسهمت بشكل كبير في تطوير مشروعه، خصوصاً مع سهولة الحصول على التراخيص التجارية والمشاركة في المعارض، وأكد أن دعم الجهات الحكومية يوفّر للشباب فرصاً لإبراز مواهبهم وتطوير مشاريعهم المنزلية، وتحويلها إلى أعمال ناجحة.

خالد النقبي:

• فكرتي هي إظهار الجانب الإبداعي للشاب الإماراتي الذي يجمع بين الأصالة والحداثة.

• نقدّم أطباقنا بابتسامة تعكس قيمنا الأصيلة التي نفخر بها في الترحيب بزوّار بلادي.

لمشاهدة فيديو النقبي يقدّم نكهات الإمارات للعالم، يرجى الضغط على هذا الرابط.

