شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعقد مؤتمرا صحفيا الاثنين المقبل استعدادا لمواجهة بوتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، لعقد مؤتمر صحفي حاسم يوم الأثنين المقبل، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة منتخب بوتسوانا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر الحديث عن المواجهة وكشف النقاب عن الخطط الفنية التي سيعتمد عليها للفوز بالمباراة، كما سيجيب المدير الفني على أسئلة الصحفيين حول جاهزية اللاعبين، والغيابات المتوقعة، والتحديات التي تواجه الفراعنة.

تعادل منتخب مصر أمام مضيفه الرأس الأخضر، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، اليوم، الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة، عن المجموعة الثالثة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، والمقرر اقامتها بالمغرب، وتقدم منتخب مصر في الدقيقة 31 عن طريق طاهر محمد طاهر، وتعادل ريان مينديز لمنتخب الرأس الأخضر في الدقيقة 63 من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة، يواصل منتخب مصر صدارة المجموعة الثالثة بتصفيات أفريقيا برصيد 13 نقطة، ويأتي منتخب بوتسوانا فى المركز الثاني برصيد 7 نقاط، أما الرأس الأخضر تأتي بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يحل المنتخب الموريتاني رابعا برصيد 4 نقاط أيضا.

وضم تشكيل المنتخب كل من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمد حمدى، محمد ربيعة وحمدى فتحى وأحمد عيد فى الدفاع، ومحمود صابر ومحمد شحاتة وأحمد نبيل كوكا فى الوسط، وطاهر محمد طاهر وابراهيم عادل وأسامة فيصل فى الهجوم.