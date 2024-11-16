شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحي: المنتخب يؤدي بروح عالية.. وشارة الكابتن من أعظم إنجازات مسيرتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى فتحي لاعب فريق بيراميدز ومنتخب مصر أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يعمل بروح عالية رغم الغيابات الكثيرة لكن الجميع قدموا مستوى جيد في لقاء أمام كاب فيردى بسبب خبراتهم التي يمتلكوها.

وأضاف مصطفى فتحى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 1 مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد قائلا " اللاعبون الصغار يتعلمون من خبرات الكبار وهو أمر إيجابي لضمان استمرارية القوة داخل الفريق على المدى الطويل وهذا الامر يعمل عليه الجهاز الفني بكل قوة المرحلة الحالية لبناء جيل جديد للفراعنة ".

وتابع مصطفى فتحى " أشعر بفخر كبير كوني أول مرة أكون قائد منتخب مصر وأعتبر ذلك من أعظم الإنجازات في مسيرتي وكانت أول مشاركة لى مع الفراعنة عام 2015 ".

وفى سياق آخر تعود بعثة منتخب مصر للقاهرة غدًا السبت، بعد مواجهة الرأس الأخضر، والتي انتهت بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة، عن المجموعة الثالثة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، والمقرر إقامتها بالمغرب، وتقدم منتخب مصر في الدقيقة 31 عن طريق طاهر محمد طاهر، وتعادل ريان مينديز لمنتخب الرأس الأخضر في الدقيقة 63 من ضربة جزاء.

وواصل منتخب مصر صدارة المجموعة الثالثة بتصفيات أفريقيا برصيد 13 نقطة، ويأتي منتخب بوتسوانا فى المركز الثاني برصيد 7 نقاط، أما الرأس الأخضر تأتي بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يحل المنتخب الموريتاني رابعا برصيد 4 نقاط أيضا.