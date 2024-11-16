شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب مصر تغادر مطار كاب فيردي للعودة إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة منتخب مصر برئاسة اللواء حلمى مشهور مطار كاب فيردي الساعة الواحدة صباحا عقب انتهاء مواجهتهم منذ قليل بالتعادل الإيجابى في إطار منافسات الجولة الخامسة، عن المجموعة الثالثة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، والمقرر إقامتها بالمغرب، وتقدم منتخب مصر في الدقيقة 31 عن طريق طاهر محمد طاهر، وتعادل ريان مينديز لمنتخب الرأس الأخضر في الدقيقة 63 من ضربة جزاء.

ومن المقرر أن تستغرق الرحلة 10 ساعات حيث تصل البعثة الى مطار القاهرة الدولى في تمام الساعة العاشرة صباحا.

وواصل منتخب مصر صدارة المجموعة الثالثة بتصفيات أفريقيا برصيد 13 نقطة، ويأتي منتخب بوتسوانا فى المركز الثاني برصيد 7 نقاط، أما الرأس الأخضر تأتي بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يحل المنتخب الموريتاني رابعا برصيد 4 نقاط أيضا.