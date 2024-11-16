شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: قرارات مثيرة للجدل وظهور باهت لحكم لقاء مصر والرأس الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل الخبير التحكيمى أن الدولي الكينى كاليلو تراوى حكم لقاء منتخب مصر مع الرأس الأخضر احتسب ركلة جزاء صحيحة على لاعب الفراعنة.

محمود صابر لصالح منتخب الرأس الأخضر في الدقيقة 62 من عمر لقائهم المقام حاليا ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

سدد ريان مينديز ركلة الجزاء واحرز منها هدف التعادل لمنتخب الرأس الأخضر في شباك منتخب الفراعنة.

تابع عقل الحكم تغاضى عن ركلة جزاء صحيحة لصالح منتخب الرأس الأخضر على دونجا لاعب منتخب مصر في الدقيقة 45 بعدما ارتكب مخالفة ضد.

مهاجم الرأس الأخضر داخل منطقة جزاء الفراعنة لكن الحكم سمح باستمرار حيث انه كان في مكان خاطئ وبالتالي فقد المكان الصحيح وزاوية الرؤية.

المناسبة الى جانب أن الحكم لم يكن موفقا في اكثر من قرار خلال فعاليات اللقاء.



أشار عقل ان لحكم تدخل بالصافرة واحتسب 26 مخالفة على الفريقين كما، اشهر الحكم البطاقة الصفراء في 4 مناسبات لثنائي الفراعنة محمد الشناوي وحمدي.

فتحي مقابل إنذارين لمنتخب كاب فيردى باتريك اندراوى وريان ميتنديز في الوقت الذى تغاضى عن اكثر م انذار خلال اللقاء طبقا للقانون واحسن تقدير الوقت.

بدل الضائع في نهاية شوطي المباراة.

ظهر المساعدين بشكل جيد واشارا على 6 حالات تسلل وسمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة خلال اللقاء الا انهم تسرعا في حالتين تسلل كان يجب أن يستمر اللعب طبقا للقانون.

الحكم الرابع حاول السيطرة على المنطقة الفنية وتعاون مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون ، يذكر أن مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2025 بالمغرب تقام بدون تقنية الـ.VAR" .