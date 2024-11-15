الامارات | العلوم الإدارية والقانون والهندسة والصناعة الأكثر جذباً بالتعليم العالي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الدولة، أن تخصصات العلوم الإدارية والشريعة والقانون، تليها تخصصات الهندسة والصناعة والبناء، ثم تخصصات العلوم الاجتماعية والصحافة والمعلومات تعد أكثر التخصصات الجاذبة للخريجين الجدد للعام الدراسي 2022-2023.

بينما كانت تخصصات علوم البيئة والزراعة والبيطرة، وتخصصات الخدمات وتخصصات العلوم الطبيعية والرياضيات والإحصاء الأقل جذباً للخريجين الجدد.

وأوضح المركز في تقرير أصدره أمس، بعنوان «إحصاءات التعليم العالي في الدولة»، أن 40% من إجمالي الخريجين الجدد في التعليم العالي في الدولة للعام الدراسي 2022-2023، أي ما يوازي نحو 23 ألفاً و687 خريجاً من الذكور والإناث، قد تخرجوا في تخصصات العلوم الإدارية والشريعة والقانون، بينما تخرجت نسبة 25.4% من إجمالي الخريجين الجدد، أي ما يوازي 15 ألفاً و910 خريجين من الذكور والإناث، في تخصصات الهندسة والصناعة والبناء.

وأوضح التقرير أن نسبة 8.7%، أي ما يوازي 5419 خريجاً من الخريجين الجدد من الذكور والإناث، تخرجوا في تخصصات العلوم الاجتماعية والصحافة والمعلومات.

وجاء خريجو تخصصات نظم المعلومات والاتصال والتكنولوجيا رابعاً بنسبة 7.8% من الخريجين، بما يوازي 4905 خريجين، يليهم خريجو تخصصات الصحة والخدمات الاجتماعية بنسبة 7% من إجمالي الخريجين، بعدد 4406 خريجين.

وجاء خريجو الفنون الجميلة والإنسانيات تالياً بنسبة 5% بإجمالي 3102 خريج وخريجة، ثم جاء خريجو التخصصات الخاصة بالتعليم تالياً بنسبة 3.2% بإجمالي 2017 خريجاً من الذكور والإناث، يليهم خريجو تخصصات العلوم الطبيعية والرياضيات والإحصاء بنسبة 2.9% من إجمالي الخريجين الجدد، بإجمالي 1821 خريجاً من الذكور والإناث، ثم جاء خريجو تخصصات الخدمات بنسبة 1.3%، بإجمالي 825 خريجاً وخريجة، ثم أخيراً جاء خريجو تخصصات علوم البيئة والزراعة والبيطرة الأقل على مستوى الخريجين بنسبة 0.7%، بإجمالي 428 خريجاً وخريجة. وذكر المركز في تقريره أن إجمالي الخريجين في التخصصات المختلفة للعام الدراسي 2022-2023 بلغ نحو 62 ألفاً و520 خريجاً وخريجة، من ضمنهم 32 ألفاً و196 من الإناث، و30 ألفاً و324 خريجاً من الذكور.

وأشار إلى أن إجمالي الطلبة في مؤسسات التعليم العالي 339 ألفاً و951 طالباً وطالبة، شكّل الذكور 49.3% منهم، بينما شكّلت الإناث 50.7% منهم.

كما بلغ إجمالي الطلبة الدوليين الوافدين إلى الإمارات أكثر من 237 ألفاً و34 طالباً وطالبة، بينما بلغ عدد الكادر الأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي في الدولة 19 ألفاً و963 معلماً ومعلمة، من بينهم 12 ألفاً و313 من الذكور، و7650 من الإناث.