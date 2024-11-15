عمار النعيمي: دفع عجلة التحول الرقمي

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بمكتبه في الديوان الأميري، مسعود محمد شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ «اتصالات الإمارات» والوفد المرافق له، وذلك بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان.

تناول اللقاء، مناقشة سبل تطويع التقنيات الحديثة لتسريع التحول الرقمي في الإمارة، وتعزيز إدارة العمليات الحكومية، بهدف تحقيق رؤية شاملة للتنمية المستدامة، وتمكين الدوائر والمؤسسات الحكومية والمسؤولين في إدارة عمليات المدن بشكل أكثر فعالية من خلال أحدث التقنيات والشبكات الرقمية.

وتضمن اللقاء بحث آفاق التعاون لدعم الابتكار الرقمي، وتحسين خدمات البنية التحتية الرقمية، وحفظ خصوصية البيانات، بهدف تحسين الخدمات العامة في الإمارة ضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد سمو ولي عهد عجمان أن حكومة الإمارة حريصة على تعزيز الابتكار، وتحسين الخدمات العامة، ودفع عجلة التحول الرقمي في مختلف القطاعات بالإمارة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة بما يُحقق النمو المُستدام.

وقال سموه: «نهدف إلى تطويع التقنيات الحديثة، خصوصاً لرفع كفاءة العمليات، وتقديم خدمات حكومية أفضل للمواطنين والمقيمين، ما يسهم في بناء مدن أكثر ذكاء واستدامة».

واطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي من مسعود شريف، على الخطط المستقبلية لأعمال الشركة على الصعيدين المحلي والعالمي، في ضوء الجهود المتسارعة التي تشهدها المنطقة للاستفادة من التطور التقني والحلول الذكية لدعم المنظومة الحكومية، وتسريع وتيرة التنمية.