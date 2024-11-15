وفاة خالة الفنان أحمد خالد صالح بعد 24 ساعة من رحيل عمه

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 نوفمبر 2024 11:53 مساءً - أعلنت الفنانة هنادي مهنا زوجة الفنان أحمد خالد صالح رحيل خالته عن عالمنا، وجاء إعلان الوفاة عقب مرور 24 ساعة فقط من وفاة عمه وشقيق الفنان الراحل خالد صالح. الفنانة هنادي مهنا تطلب من متابعيها الدعاء للراحلة وكانت قد نشرت الفنانة هنادي مهنا منشورًا عبر حسابها الخاص بـ"فيسبوك" أعلنت من خلاله نبأ وفاة خالة الفنان أحمد خالد صالح، وقالت في المنشور: " لا اله إلا الله ..توفى الى رحمة الله الغاليه نشوي زين العابدين، خالة أحمد خالد صالح".

واختتمت المنشور بـ"اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك، نسألكم الدعاء، وإنا لله وإنا اليه راجعون".

أحمد خالد صالح يُعلن وفاة عمه يُذكر أن الفنان أحمد خالد صالح كان قد أعلن بالأمس وفاة عمه محمود سيد صالح، شقيق الفنان الراحل خالد صالح، وقد نعاه عبر حسابه الخاص بـ "انستغرام" قائلاً:"إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، انا لله وانا اليه راجعون، عمي الحبيب، حبيب قلبي وقلب أبي وأطيب قلب الله محمود سيد صالح في ذمة الله".



وقد حرصت الفنانة هنادي مهنا على نعى عم زوجها وكتبت في منشور على حسابها الخاص بـ"فيسبوك": "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله الغالي محمود سيد محمود صالح، عم أحمد خالد صالح، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك، نسألكم الدعاء، وإنا لله وإنا اليه راجعون".

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