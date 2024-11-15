رامز جلال يشارك جمهوره مقطع فيديو لـ عصفور الطرب العربي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 نوفمبر 2024 11:53 مساءً - شارك الفنان رامز الجلال مقطع فيديو جديد تواصل من خلاله مع جمهوره ومُحبيه، والذي ظهر من خلاله بصحبة طائر ملون.

تفاعل كبير من مُحبي رامز جلال مع مقطع فيديو له بصحبة طائر

وقد نشر الفنان رامز جلال مقطع الفيديو عبر حسابه الخاص بـ"إنستغرام" خلاله وهو بصحبة طائر ملون، وظهر رامز جلال وهو يدندن لحن الموسيقى التصويرية للفيلم الشهير "الأب الروحي" وجاء رد فعل الطائر بشكل كوميدي وهو يرقص على النغمات التي يُصدرها رامز جلال بفمه.

وعلق الفنان رامز جلال على مقطع الفيديو قائلًا: " عصفور الطرب العربي"، وتفاعل عدد كبير من جمهور ومُعجبي الفنان رامز جلال مع مقطع الفيديو حيث قاربت مرات الإعجاب بمقطع الفيديو 25 ألف إعجاب خلال أقل من 24 ساعة.

View this post on Instagram A post shared by Ramez Galal (@ramezgalal)

آخر ظهور لـ رامز جلال على شاطئ البحر

يُذكر أن آخر ظهور للفنان رامز جلال عبر مواقع التواصل الإجتماعي كان في يوليو الماضي حيث أنه من الفنانين الذين يظهرون بشكل قليل عبر "السوشيال ميديا"، وحينها كان قد كشف الفنان رامز جلال عن تواجده في إحدى المدن الساحلية لقضاء الإجازة الصيفية من خلال نشر صورة تجمعه بالمنتج عبد الله أبو الفتوح منتج برامج المقالب الشهيرة والتي يقدمها رامز جلال في شهر رمضان من كل عام.

وظهر الفنان رامز جلال في الصورة التي نشرها بصحبة المنتج عبد الله أبو الفتوح، مرتدياً طاقية "الكاو بوي" ونظارة الشمس، وعلق عليها مداعباً جمهوره ومتابعيه: "هاريسون فورد وسيد فورد"، إشارة منه إلى أن اللوك الذي يظهر به في الصورة على طريقة الفنان هاريسون فورد في سلسلة Indiana Jones الشهيرة.

https://www.instagram.com/p/C92P6SlMb_r/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C92P6SlMb_r/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C92P6SlMb_r/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».