توني تود صوّر مشهد النحل في "Candyman" بدون مؤثرات .. وُضع النحل الحي بالفعل في فمه

ميرنا وليد - بيروت - يُعد فيلم "Candyman" من أكثر أفلام التسعينيات رعبًا، حيث يروي قصة شابة تحقق في أسطورة حضرية مخيفة حول روح ذات يد معقوفة يظهر عند نطق اسمه خمس مرات.



من بين جميع المشاهد المرعبة، يبقى مشهد خروج النحل من فم الممثل توني تود عالقًا في أذهان محبي الرعب، وقد تم تصوير هذا المشهد المخيف دون إستخدام مؤثرات بصرية، حيث وُضع النحل الحي بالفعل في فم تود.

وفقًا لتود، تفاوض على مكافأة بقيمة 1000 دولار عن كل لسعة يتعرض لها، حيث انتهى به الأمر إلى تلقي 23 لسعة، وصرّح لصحيفة "The Guardian": "كل شيء يستحق صنعه يجب أن يتضمن نوعًا من الألم."