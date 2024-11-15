تعرفوا إلى تفاصيل مسابقة ملكة جمال الكون قبل ساعات من انطلاقها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 نوفمبر 2024 11:53 مساءً - ينتظر العالم حدث مسابقة ملكة جمال الكون 2024 في نسختها الثالثة والسبعين، والتي ستُقام في Arena CDMX بمدينة مكسيكو في المكسيك يوم غد السبت 16 نوفمبر الجاري، ومن المتوقع أن تتجه ملكة جمال الكون الحالية شينيس بالاسيوس من نيكاراجوا لحضور المسابقة والتي تشهد تنافساً بين 130 متسابقة على التاج، وفقاً لما ذكره موقع "gauteng".

كيفية اختيار الفائزة بمسابقة ملكة جمال الكون

وكانت قد بدأت المتسابقات في مسابقة ملكة جمال الكون الثالثة والسبعين بالوصول إلى المكسيك في نهاية أكتوبر الماضي، وشاركن في العديد من الفعاليات منذ الأول من نوفمبر الجاري مثل الحفلات الموسيقية والذهاب في جولات ورحلات.

وفي يوم غد 16 نوفمبر تتنافس 30 امرأة واللاتي تم ترشيحهن في جولة ملابس السباحة، حيث تغادر 18 منهن المنافسة، وتستمر المتسابقات الـ12 "نصف النهائيات" في السير بفساتين السهرة، بينما يتم استبعاد سبع منهن من المسابقة، كما سيتم خضوع الخمسة المتأهلات للنهائي من قبل لجنة التحكيم، لتحديد المراكز النهائية والفائزة.

تعرفوا إلى المُتسابقات بـ مسابقة ملكة جمال الكون

وستدخل ممثلة ملكة جمال الكون في جنوب أفريقيا، ميا لو رو، التاريخ كأول متسابقة تعاني من ضعف السمع وتتنافس على هذا اللقب وستنضم ملكة الجمال البالغة من العمر 28 عامًا إلى 126 متسابقة أخرى في مسابقة ملكة جمال الكون الثالثة والسبعين، كما تمثل تشيديما فانيسا أونوي أديتشينا نيجيريا وفي البداية شاركت في مسابقة ملكة جمال جنوب أفريقيا، لكنها انسحبت بسبب مشكلة تتعلق بالجنسية.

كما يأتي أيضاً من ضمن الحاضرات ملكة جمال لبنان ندى كوسا.

وبعد فوزها بلقب ملكة جمال الكون نيجيريا، تأمل تشيديما في تحقيق تأثير كبير، حيث لم تشارك نيجيريا في المسابقة سوى مرتين فقط في تاريخها، كما وتشارك ملكة الجمال المصرية لوجينا صلاح كفتاة مصابة بالبهاق من خلال التنافس على مسابقة ملكة جمال الكون، والتي عرفت أيضًا بعملها كمدافعة عن البهاق لزيادة الوعي بهذه الحالة.

كما تنافس ملكة جمال الصومال خديجة عمر هي أول امرأة محجبة تمثل الصومال في مسابقة ملكة جمال الكون. وولدت خديجة في مخيم هاجاديرا للاجئين في كينيا، وهاجرت إلى كندا في عام 2010، وهي الآن تستخدم منصتها كمؤثرة في مجال الجمال للدفاع عن الشمولية، وتشيلسي مانالو، أول ممثلة فلبينية أمريكية من أصل أفريقي تنافس بمسابقة ملكة جمال الكون للمرة الخامسة في الفلبين.

وتشارك في المسابقة ثلاث متسابقات من أصل نصف فلبيني وهن النيوزيلندية فيكتوريا فيلاسكيز فينسنت، والمملكة المتحدة كريستينا ديلا كروز تشالك، والبحرينية شيرين أحمد.

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نبذة عن ملكة جمال لبنان ندى كوسا

يُذكر أن في يوليو الماضي تم الإعلان عن فوز ندى كوسا بلقب ملكة جمال لبنان للعام 2024، وقد توجتها ملكة جمال لبنان السابقة ياسمينا زيتون الفائزة باللقب في العام 2022، وذلك في الحفل الذي أقيم في واجهة بيروت البحرية من تنظيم المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشونال LBCI التي قامت ببث الحدث أيضاَ على شاشتها ومن تنظيم وإشراف أيضاَ المنتجة رولا سعد.

وتبلغ ندى كوسا من العمر 26 عامًا، وهي من قرية رحبة وهي إحدى قرى قضاء عكار في محافظة لبنان الشّمالي، حاصلة على ماجيستير في علم النفس العيادي، وهو العلم الذي يعتمد على المعرفة السيكولوجيّة والتمارين المستخدمة في مساعدة ودعم الفرد الذي يعاني من الاضطرابات السلوكيّة والانفعاليّة.

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