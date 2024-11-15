مكياج وتسريحات شعر النجمات في اليوم الثالث لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 نوفمبر 2024 11:53 مساءً - لليوم الثالث على التوالي، تستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024، وتألقت النجمات بأجمل الإطلالات على السجادة الحمراء التي أبهرت عدسات الكاميرات والحضور في دورة المهرجان الـ45. ولم تقتصر إطلالاتهن الأنيقة والجذابة على الأزياء فقط، بل امتدت لتشمل المكياج وتسريحات الشعر؛ ليبدو كل ظهور وكأنه لوحة فنية مبدعة تروي قصة من الفخامة والتفرد.

من المكياج السموكي الذي يبرز جمال العيون، إلى المكياج المونوكروم بألوان هادئة، والمكياج المشرق الذي يضفي إضاءة ساحرة للبشرة، وصولاً إلى تسريحات الشعر العصرية التي تمزج بين الأناقة والبساطة، تميزت إطلالات النجمات الجمالية بالابتكار والرقي.

فيما يلي، تستعرض "الخليج 365" أبرز صيحات المكياج وتسريحات الشعر التي اعتمدتها النجمات في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024، والتي أضافت لمسة من السحر والجاذبية على السجادة الحمراء في هذا الحدث المميز.

درة بمكياج عيون دخاني وتسريحة شعر نصف مرفوعة

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خطفت النجمة درة الأنظار بإطلالتها الأنثوية الجذابة على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024، حيث أطلت بفستان أنيق، ونسقت معه مكياجاً سموكي، سلّط الضوء على جمال نظرتها، من خلال تطبيق ظلال العيون بتدرجات برونزية، على كامل الجفون الثابتة، وظلال عيون بتدرجات الأسود على طول الجفون المتحركة، إلى جانب تكثيف الرموش بالماسكرا. وعززت من جمال مكياجها، وبرزت وجنتيها ببلاشر برونزي. أما أحمر الشفاه فاختارته باللون المشمشي الداكن، المحدد بكونتور الشفاه البني الداكن. وأكملت إطلالتها الجمالية، بتسريحة شعر نصف مرفوعة، واعتماد الفرق النصفي للغرة المنسدلة على جانبي الوجه. فبدت إطلالتها أنيقة للغاية.

دياموند بوعبود بمكياج مشرق وتسريحة شعر مرفوعة

دياموند بوعبود في مهرجان القاهرة السينمائي- تصوير ندى محسن خاص لسيدتي

الممثلة دياموند بو عبود، تألّقت بدورها على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024، بإطلالة ببدلة سوداء اللون، مع جاكيت بليزر مفتوح على الأكتاف، واختارت مكياجاً للعيون ناعماً وبسيطاً، ارتكز على تظليل الجفون العلوية بظلال بنفسجية خافتة، وتكثيف رموشها بضربات خفيفة من الماسكرا، إلى جانب البلاشر الوردي الناعم، وأحمر الشفاه الوردي الخفيف. ونسقت مع إطلالتها، تسريحة شعر مرفوعة بأسلوب الكعكة المنخفضة، مع إسدال الغرة القصيرة على الجبين.

جيهان خليل بمكياج سموكي ناعم وتسريحة الكعكة العالية

جيهان خليل في مهرجان القاهرة السينمائي- تصوير ندى محسن خاص لسيدتي

بدورها، تألقت النجمة جيهان خليل بإطلالة ساحرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024، حيث تمايلت بفستان أنيق باللون البيج اللامع بتطريزات براقة، ما أضفى على إطلالتها لمسة من الرقي والفخامة. واختارت جيهان مكياجاً ناعماً يبرز جمال ملامحها الطبيعية، مع بشرة متوهجة ولمسة من الهايلايتر على الخدود لإضفاء إضاءة خفيفة، وعيون محددة بأسلوب سموكي ناعم يعزز من عمق نظرتها. وأنهت الإطلالة بأحمر شفاه بلون البني الخافت، ينسجم مع ملامحها الرقيقة. أما بالنسبة لتسريحة شعرها، فقد زينته بتسريحة الكعكة المرفوعة، مع إسدال بعض الخصلات برقة حول وجهها، ما أضاف إلى إطلالتها لمسة جمالية مميزة.

كندة علوش بمكياج خفيف وتسريحة شعر ويفي

كندة علوش في مهرجان القاهرة السينمائي- تصوير ندى محسن خاص لسيدتي

من جانبها، اتسمت إطلالة الممثلة كندة علوش بالأناقة والبساطة في آنٍ معاً، حيث أطلت ببدلة رسمية باللون الأحمر، ونسقت مع إطلالتها، مكياجاً خفيفاً، ارتكز على تظليل الجفون العلوية بدرجات الظلال الرمادية، مع رسم خط من الكحل الأسود على طول منبت الرموش العلوية والسفلية، إلى جانب تكثيف رموشها بالماسكرا، وضربات خفيفة من البلاشر البرونزي. أما أحمر الشفاه، فاختارته ناعماً باللون النيود الطبيعي. وأكملت إطلالتها بتسريحة الشعر الطويل المموج بتموجات عريضة منسدلة على الأكتاف، مع اعتماد الفرق النصفي للغرة الطويلة.

دارين حداد بمكياج قوي وتسريحة شعر مالسة

دارين حداد في مهرجان القاهرة السينمائي- تصوير ندى محسن خاص لسيدتي

أما النجمة دارين حداد، فأبهرت عدسات الكاميرا، بإطلالتها الساحرة بفستان طويل أسود اللون، مرصع بالكامل بأحجار لامعة بتصميم يجمع بين الأنوثة والفخامة. الفستان جاء بقصة ضيقة أبرزت قوامها، مع أكمام طويلة تضيف لمسة من الرقي والأناقة. واختارت مكياجاً بارزاً، اتركز على إبراز جمال نظرتها، من خلال تطبيق ظلال العيون بتدرجات معدنية على كامل الجفون العلوية، وتحديد عينيها بالكحل الأسود، إلى جانب تكثيف رموشها بالماسكرا. وأبرزت جمال ملامحها باستخدام الهايلايتر الذي أضاف بريقاً مميزاً لبشرتها. أما أحمر الشفاه، فقد اختارت لوناً طبيعياً يُكمل الإطلالة وينسجم مع باقي تفاصيل المكياج.

وأنهت إطلالتها بتسريحة شعر مالسة ومنسدلة على الأكتاف، مع اعتماد الفرق النصفي للغرة الطويلة المتدلية على طول شعرها. هذه التسريحة أضافت لمسة رومانسية كلاسيكية على إطلالتها.

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داليا شوقي بمكياج أيلاينر مسحوب وتسريحة شعر مموجة

داليا شوقي في مهرجان القاهرة السينمائي- تصوير ندى محسن خاص لسيدتي

من جهتها، أطلت النجمة داليا شوقي بإطلالة أنيقة وساحرة على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024، حيث اختارت فستاناً طويلاً، أسود اللون، بأسلوب عصري يجمع بين الكلاسيكية والجرأة، تميز بتفاصيل معدنية على الأكتاف والأكمام، ما أضفى لمسة مميزة على إطلالتها. واعتمدت مكياجاً قوياً، ركزت على إبراز ملامحها الجذابة بطريقة لافتة، من خلال تظليل الجفون العلوية بظلال عيون بتدرجات رمادية، والأيلاينر المسحوب إلى الأعلى خارج العين، وتكثيف الرموش وتطويلها بالماسكرا. إلى جانب إبراز الوجنتين ببلاشر برونزي، ولمسة من الهايلايتر لإضفاء الإشراق على بشرتها. واختارت أحمر شفاه باللون البني الهادئ.

وزينت شعرها الطويل، بتسريحة الويفي المموج بشكل طبيعي منسدلة على أكتافها بأسلوب أنثوي أنيق، مع إضافة أكسسوار رقيق على الرأس لإضفاء لمسة من الفخامة.