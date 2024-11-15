شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية.. "ستوكس" يتراجع عند الإغلاق بنسبة 0.76% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية اليوم على انخفاض، متأثرةً بتقارير أرباح مخيبة للآمال.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.76%، فيما أغلق مؤشر داكس الألماني على انخفاض بنسبة 0.23%. مؤشرات الأسهم الأوروبية وهبط مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.09% عند الإغلاق، كما انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 0.58% عند الإغلاق.



وأدت أيضًا تقارير أرباح باهتة خلال الأسبوع إلى زيادة خسائر السوق حيث هوى سهم بافاريان نورديك 17.4%.

وجاء هذا بعدما سجلت شركة التكنولوجيا الحيوية أرباحًا أقل من المتوقع في الربع الثالث.

