شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 8 قطاعات البورصة خلال أسبوع على رأسها "المقاولات" بنسبة 2.9% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 8 قطاعات على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية، والبنوك، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والموزعون بنسبة 2.9%، 2.7%، 2.4%، 2.2%، على الترتيب، وصعد قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.3%، وقفزت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات بنسبة 0.8%، 0.7%، 0.3%، على التوالي.

فيما تراجعت 7 قطاعات على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2%، وهبط قطاعا مواد البناء، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.4%، 1.2%، على التوالي، وانخفض قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.9%، ونزل قطاعا السياحة والترفيه، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.6%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.4%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 31462.21 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 8407.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 11667.71 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 38989.19 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 8831.40 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 18.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.281 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.8%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.503 تريليون جنيه إلى 1.505 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.2%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 402.7 مليار جنيه إلى 404.2 مليار جنيه بنسبة نمو 0.4%.