إليسا تنشر لقطات جديدة من حدث إيلي صعب العالمي .. وهكذا علّقت

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن حضرت الفنانة اللبنانية إليسا عرض أزياء المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، تحت عنوان "The 1001 Seasons of Elie Saab"، والذي أقيم الأربعاء في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بمناسبة مرور 45 عاماً على مسيرة صعب، نشرت لقطات من مشاركتها في الحدث على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، تظهرها وهي مع صعب وعائلته والعديد من المشاهير في الحدث بينهم النجمة العالمية جينيفر لوبيز.



وكتبت إليسا تعليقاً:""الاحتفال بمرور 45 عامًا على شغف إيلي صعب في الرياض، 1001 موسم من السحر والبريق والإفتتان."