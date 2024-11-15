الخليج اليوم .. السعودية.. ضبط أفراد شبكة تهريب مخدرات بينهم موظفون بالداخلية وهيئة الزكاة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ألقت الشرطة السعودية القبض على شبكة لتهريب المخدرات إلى المملكة، تضم 9 مواطنين، بينهم شخص من وزارة الداخلية و4 آخرين من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وآخر من شركة الكهرباء.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية أنه "في إطار جهود الوزارة في مكافحة نشاطات تهريب المخدرات إلى المملكة وترويجها، وبناء على ما توافر من معلومات لدى الجهة المختصة بوزارة الداخلية، فقد تمكنت وزارة الداخلية من كشف وضبط شبكة إجرامية تمتهن تهريب المخدرات من خارج المملكة، وإدخالها عبر مطار الجوف الدولي".

وأوضح المصدر، بحسب بيان للوزارة، أنه تم القبض على 9 مواطنين، تعددت أدوارهم الإجرامية في تهريب المخدرات إلى المملكة مع شبكة تهريب خارجية، وذلك باستقبال الكميات المهربة وإدخالها في حقائب دون إخضاعها لإجراءات التفتيش، ونقلها، وإخفائها في مواقع ومنازل، وترويجها، والاتجار بها.

وأكدت الداخلية السعودية أن "الجهات الأمنية ستتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن هذه البلاد واستقرارها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها كائنًا من كان، متيقظة لجميع المُخططات الإجرامية التي تُحاك لاستهداف أمن الوطن وشبابه بالمخدرات".