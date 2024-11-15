الطيران الاسرائيلي يرتكب مجزرة في بلدة عين قانا وعائلة بينها اطفال بين شهيد وجريح

افادت معلومات اولية عن ارتكاب الطيران الاسرائيلي مجزرة بحق عائلة في بلدة عين قانا في اقليم التفاح، واشارت المعلومات الى ان غارة استهدفت منزلا مأهولا في البلدة يقطنه اب وام وثلاثة اطفال وتسببت الغارة باصابة جميع من كان في المنزل بين شهيد وجريح وجاري المتابعة.

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