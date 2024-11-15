ترامب يختار ستيفن تشيونغ مديرا للاتصالات بالبيت الأبيض

ذكر الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أنه اختار ستيفن تشيونغ مديرا للاتصالات بالبيت الأبيض. وكان تشيونغ مديرا للاتصالات خلال حملة ترامب الانتخابية. وأعلن أيضا أن سيرجيو غور سيتولى منصب مدير مكتب شؤون الموظفين بالرئاسة. واوضح ترامب في بيان "كان ستيفن تشيونغ وسيرجيو غور مستشارين محل ثقة منذ حملتي الرئاسية الأولى في عام 2016، واستمرا في الدفاع عن مبادئ أميركا أولا". وشغل تشيونغ منصب مدير الاستجابة الاستراتيجية خلال فترة ولاية ترامب الأولى في منصبه.

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