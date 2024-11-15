الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 15 مسيّرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة كورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أنّ "من السّاعة 20:00 إلى السّاعة 21:00 بتوقيت موسكو، تمّ إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابيّة باستخدام طائرات مسيّرة، ضدّ أهداف في أراضي روسيا، واعترضت أنظمة الدّفاع الجوّي ودمّرت 15 طائرة مسيّرة أوكرانيّة فوق أراضي مقاطعة كورسك".
وكانت قد أفادت الوزارة، في وقت سابق اليوم، بأنّ "القوّات المسلّحة الرّوسيّة حرّرت خلال الأسبوع الماضي، 5 مراكز سكنيّة في جمهوريّة دونيتسك الشّعبيّة ومقاطعة خاركوف. وبشكل إجمالي، خسر العدو خلال الأسبوع المذكور على جميع الاتجاهات والمحاور القتاليّة، أكثر من 15,5 آلاف عسكري، واستسلم 41 عسكريًّا من القوّات الأوكرانيّة".
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