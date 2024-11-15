اليونيفيل: مقتل جندي حفظ سلام فرنسي في حادث سير بالقرب من شمع واصابة ثلاثة آخرين بجروح طفيفة

اشارت "اليونيفيل" في بيان حول وفاة أحد جنود حفظ السلام في حادث سير، الى انه تعرضت قافلة تابعة لليونيفيل كانت متجهة إلى المقر العام لليونيفيل في الناقورة صباح اليوم لحادث سير على الطريق الساحلي، بالقرب من بلدة شمع. وللأسف، توفي جندي حفظ سلام فرنسي في الحادث وأصيب ثلاثة آخرون بجروح طفيفة. وعلى الأثر، قام أفراد الطاقم الطبي التابع لليونيفيل والصليب الأحمر اللبناني بإسعاف المصابين في الموقع.

ولفت البيان، الى انه نيابة عن عائلة اليونيفيل بأكملها، يعرب رئيس البعثة وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو عن أعمق تعازيه للعائلة خلال هذا الوقت العصيب. كما يعرب عن تمنياته الصادقة بالشفاء العاجل والتام للمصابين.