مصدر لـ"الجديد": بري تسلّم المطلوب ويستند على القرار 1701 ويتم درسه حاليًا مع "حزب الله"

كشفت معلومات قناة "الجديد"، أنّ "مسودّة المقترح الأميركي مؤلّفة من 5 صفحات و13 بندًا، والدّولة اللّبنانيّة تصرّ على التّكتّم على مضمونها بهدف إنجاح المفاوضات".

وأشار مصدر لبناني رسمي لـ"الجديد"، إلى أنّ "رئيس مجلس النّواب نبيه بري تسلّم المطلوب، ويستند على القرار 1701 كاملًا، ويتمّ درسه حاليًّا مع "حزب الله"، مبيّنًا "أنّنا في مرحلة شدّ حبال، والمطلوب ليس سهلًا لكنّه قابل للتّفاوض، ومن يعوّل على استسلام لبنان فهو واهم".

وأوضح أنّ "اللّجنة الّتي ستراقب تنفيذ الإتفاق ستكون مؤلّفةً من جهة لبنانيّة وجهة إسرائيليّة والأمم المتحدة، وهناك احتمال بأن تنضم أميركا إليها وفرنسا ودولة عربيّة أيضًا"، لافتًا تعليقًا على القرار 1559، إلى أنّ "وجوده انتفى مع صدور القرار 1701".

في السّياق، شدّدت مصادر متابعة للمفاوضات لـ"الجديد"، على أنّه "كلّما اشتدّت المفاوضات، كلّما اشتدّ الضّرب على لبنان".