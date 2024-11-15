الجيش الإسرائيلي زعم استهداف مقرات لـ"حزب الله" خلال موجة ثالثة من الغارات على الضاحية الجنوبية

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "خلال السّاعات الماضية، شنّت طائرات سلاح الجو موجةً ثالثةً من الغارات على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث استهدفت عدّة مقرّات قيادة لـ"حزب الله".
وادّعى في تصريح، أنّ "خلال السّاعات الأربع والعشرين الماضية، هاجمت طائرات حربيّة مخزونًا من القذائف الصّاروخيّة، بالإضافة إلى 15 منصّة صاروخيّة في جنوب لبنان، منها منصّات كانت مجهّزة بصواريخ وقذائف صاروخيّة موجّهة نحو الأراضي الإسرائيليّة"، مشيرًا إلى أنّ "من بين المنصّات الّتي تمّ استهدافها، تلك الّتي استُخدمت لإطلاق القذائف نحو منطقة تل أبيب الكبرى الأربعاء الماضي".
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