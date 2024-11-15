محسن محيى الدين ينضم إلى الجزء الخامس من مسلسل "المداح"

ميرنا وليد - بيروت - إنضم الممثل المصري محسن محيى الدين على المشاركة في الجزء الخامس من مسلسل "المداح"، حيث يجسد شخصية أحد رجال الطريقة الصوفية، ويشارك في العمل إلى الفنان المصري جانب حمادة هلال عدد الممثلين، منهم خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، هلا سمير، عفاف رشاد، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، أحمد خالد صالح، وتامر شلتوت، المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج، ويعد جزءًا من سلسلة استمر فيها أبطال آخرون مثل لوسى في دور هند بنت الأحمر.

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