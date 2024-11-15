إيهاب توفيق يضيء حفل شهر نوفمبر

ميرنا وليد - بيروت - أقام البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية حفله الشهري لشهر تشرين الثاني على مسرح البالون مساء أمس، بحضور كامل العدد، يأتي الحفل كجزء من جهود وزارة الثقافة لتطوير قطاع الفنون الشعبية والإستعراضية، بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، شهد الحفل إقبالاً جماهيرياً كبيراً، حيث تألق الفنان المصري إيهاب توفيق بأداء مميز لأجمل أغانيه، الفعالية بدأت بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم صعد الفنان تامر عبد المنعم، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية، إلى المسرح ليعرب عن شكره لدعم وزير الثقافة للفعالية، التي تهدف إلى تقديم عروض فنية مميزة شهرياً للجمهور.

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