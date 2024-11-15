شكرا لقرائتكم خبر عن حجمه الظاهرى أكبر 8 %.. "القمر العملاق" يزين سماء السعودية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتزين سماء المملكة العربية السعودية مساء اليوم الجمعة، بالقمر البدر العملاق الرابع على التوالي والأخير هذا العام، حيث سيكون حجمه الظاهري أكبر من المعتاد بنسبة 8 %، وأكثر إضاءة بنحو 16 %، عن المتوسط وسيظل فى السماء طوال الليل.

ومن جانبه، قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة؛ إن القمر العملاق وصف يطلق على القمر البدر عندما تكون المسافة بينه وبين الأرض ضمن 362.146 كيلومترًا، وهو مصطلح يشير إلى التسمية العلمية "قمر الحضيض"، وفي حالة هذا القمر العملاق سيكون على مسافة 361,866 كيلومترًا. وفق"سبق" .

وأضاف أن القمر سيشرق بالتزامن مع غروب الشمس، وسيلاحظ في أثناء شروقه أنه يكتسي بلونٍ ضاربٍ للحُمرة وهو بسبب مكونات الغلاف الجوي لكوكبنا التي تعمل على بعثرة الضوء الأبيض المنعكس عن القمر، بحيث تتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير، وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل التي تصل إلى أعيننا، وهو السبب نفسه الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربة بلونٍ ضاربٍ للحمرة.

وأشار "أبو زاهرة"؛ إلى أنه بعد ذلك سيصل القمر لحظة الاكتمال بدراً عند الساعة 12:28 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة، ويكون بزاوية 180 درجة من الشمس، ويكون قد أكمل نصف مدار حول الأرض هذا الشهر، مثل الأقمار العملاقة السابقة؛ لن يكون هناك تأثير ذو أهمية لهذا القمر العملاق، باستثناء التأثير في ظاهرتي المد والجزر، وهو أمر طبيعي.

وأوضح "أبو زاهرة"؛ أنه في كل شهر يوم البدر المكتمل تنتظم الأرض والقمر والشمس، وهذا يسبب مدًا وجزرًا واسع المدى، فالمد العالي يرتفع على نحو استثنائي وفي اليوم نفسه يحدث انخفاض جزر على نحو استثنائي، ونظرًا لأن القمر البدر سيكون قريبًا من نقطة الحضيض سيبرز المد في ظاهره، ولن يؤثر في توازن الطاقة الداخلية للكرة الأرضية؛ لأنه يحدث مد وجزر كل يوم، لذلك لا يتوقع حدوث زيادة في النشاط الجيولوجي، أو حدوث حالات طقس غير اعتيادية.

وعدّ "أبو زاهرة"؛ هذا التوقيت من الشهر مثالياً لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير.