الامارات | عائلة إماراتية تكرم عامل مساند على خدمته التي استمرت 42 سنة

في بادرة طيبة، قامت عائلة السيد عتيق سعيد المقعودي الفلاسي، بتكريم السيد كولداي حسين، على خدمته الطيبة التي دامت لمدة 42 سنه في منزلهم، كان خلالها مثالاً للصدق والامانة والعمل الجاد.

شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة إماراتية تكرم عامل مساند على خدمته التي استمرت 42 سنة والان نبدء بالتفاصيل

محمد يوسف

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