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الامارات | عائلة إماراتية تكرم عامل مساند على خدمته التي استمرت 42 سنة

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شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة إماراتية تكرم عامل مساند على خدمته التي استمرت 42 سنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 15 نوفمبر 2024

في بادرة طيبة، قامت عائلة السيد عتيق سعيد المقعودي الفلاسي، بتكريم السيد كولداي حسين، على خدمته الطيبة التي دامت لمدة 42 سنه في منزلهم، كان خلالها مثالاً للصدق والامانة والعمل الجاد.

وسلمته العائلة بهذه المناسبة شهادة شكر وتقدير، امتناناً منها لخدمته الطويلة والمخلصة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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