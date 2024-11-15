الامارات | عائلة إماراتية تكرم عامل مساند على خدمته التي استمرت 42 سنة

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شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة إماراتية تكرم عامل مساند على خدمته التي استمرت 42 سنة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 15 نوفمبر 2024
في بادرة طيبة، قامت عائلة السيد عتيق سعيد المقعودي الفلاسي، بتكريم السيد كولداي حسين، على خدمته الطيبة التي دامت لمدة 42 سنه في منزلهم، كان خلالها مثالاً للصدق والامانة والعمل الجاد.
وسلمته العائلة بهذه المناسبة شهادة شكر وتقدير، امتناناً منها لخدمته الطويلة والمخلصة.
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