الإليزيه: ماكرون سيقوم بزيارة دولة إلى السعودية بين 2 و4 كانون الأول المقبل

أعلنت الرّئاسة الفرنسيّة (الإليزيه)، أنّ الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيقوم بزيارة دولة إلى السعودية بين 2 و4 كانون الأوّل المقبل، بدعوة من ولي العهد السّعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وأوضحت في بيان، أنّ "زيارة الدّولة هذه ستكون فرصةً لتعزيز الشّراكة بين فرنسا والسّعوديّة"، مشيرةً إلى أنّ ماكرون وبن سلمان يعتزمان بشكل خاص "تعميق التّعاون في المجالات الاستراتيجيّة"، مثل الدفاع والأمن ونقل الطاقة والاتصال. ولفتت إلى أنّ "المناقشات ستركّز أيضًا على مجالات الاستثمار المستقبلي، مثل التّكنولوجيا الماليّة والسّيبرانيّة والذّكاء الاصطناعي، في وقت ستنظّم فرنسا قمّة العمل بشأن الذّكاء الاصطناعي في شباط المقبل".
ويشارك ماكرون أيضًا في قمّة "وان ووتر ساميت" الّتي ستُعقد في الرّياض في 3 كانون الأوّل المقبل، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP16) حول مكافحة التّصحر. وركّزت الرّئاسة على أنّ هذه القمّة الّتي ترأسها فرنسا وكازاخستان، ينبغي أن تتيح إمكان التّفكير في "حلول مستدامة ومبتكرة في إدارة الموارد المائيّة، في سياق يتّسم بتضخّم التّحدّيات المناخيّة".
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