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وزير الخارجية ونظيره الإندونيسي يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من نظيره الإندونيسي سو غيونو.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

علاقات مع الدول

وفي وقت سابق من اليوم، التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في باريس، وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية السيد جان نويل بارو، وذلك على غداء عمل.
وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى حيال المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة، وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.
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