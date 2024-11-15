انت الان تتابع خبر خلال استقباله السوداني.. السيد الحكيم يشيد بخطوات الحكومة الخدمية وافتتاح المشاريع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الحكيم ورد لـ الخليج 365، ان اللقاء ناقش "تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة وواقع العراق بعد حسم عدد من الاستحقاقات خاصة منصب رئيس مجلس النواب".واشاد السيد الحكيم، وفق البيان، "بخطوات الحكومة في افتتاح المشاريع التي باشرت بها في وقت سابق، مبينا أن هذه المشاريع وغيرها أعادت ثقة المواطن بالجهاز التنفيذي للدولة العراقية، داعيا إلى المزيد من المشاريع في بغداد والمحافظات، مجددا رؤيته تجاه ماترتب على الاستقرار السياسي الذي يستجلب الاستقرار الأمني والاقتصادي وبدوره يشعل نهضة عمرانية وتنموية ويزيد اندكاك المواطن في نظامه السياسي، كما أشاد بالانفتاح الإقليمي والدولي على العراق".

الجانبان ناقشا أيضا "مطالب محافظة النجف الاشرف بعد زيارة السيد الحكيم الأخيرة، داعيا لدعم القطاع السياحي والزراعي والصناعي في هذه المدينة المقدسة".

إقليميا، بحسب البيان "جدد الطرفان أهمية إنهاء الحرب في غزة ولبنان لقطع الطريق أمام اتساعها في عموم المنطقة والعالم، كما اشاد السيد الحكيم بكلمة العراق في القمة الإسلامية الأخيرة و استمع من رئيس الوزراء لنتائج زيارته لإقليم كردستان".