انت الان تتابع خبر رئيس مجلس القضاء يبحث مع وزارة الخارجية التركية عدد من القضايا المشتركة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال اعلام المجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان اليوم الجمعة الموافق 15 /11 /2024 رفقة الوفد المرافق له زار وزارة الخارجية في الجمهورية التركية والتقى وزير الخارجية السيد هاكان فيدان".



وأضاف: "بحث الجانبان عددا من القضايا القضائية والقانونية المشتركة بين البلدين".

