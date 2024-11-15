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رئيس مجلس القضاء يبحث مع وزارة الخارجية التركية عدد من القضايا المشتركة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال اعلام المجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان اليوم الجمعة الموافق 15 /11 /2024 رفقة الوفد المرافق له زار وزارة الخارجية في الجمهورية التركية والتقى وزير الخارجية السيد هاكان فيدان".

وأضاف: "بحث الجانبان عددا من القضايا القضائية والقانونية المشتركة بين البلدين".
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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