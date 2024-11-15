أمين الشرقية يعلن إطلاق مشاريع استثمارية في المنطقة بتكلفة 8 مليارات ريال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير إطلاق مجموعة من المشاريع الاستثمارية المميزة والنوعية في المنطقة بتكلفة قرابة 8 مليارات ريال التي ستسهم في إيجاد قفزة نوعية تدعم عناصر جودة الحياة.

جاء ذلك خلال كلمته الثلاثاء، في معرض سيتي سكيب العالمي، بحضور معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، وعدد من المسؤولين وذلك بمقر مركز الفعاليات والمعارض (ملهم) بالرياض ويستمر إلى 14 نوفمبر الجاري.

وأبرز معاليه المشاريع أهمها: مشروع (مدينة الاستدامة) على مساحة مليون و 600 ألف متر مربع بالتعاون مع الشركة السعودية الاستثمارية لتدوير النفايات (سرك) إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة بإجمالي تكلفة 7 مليارات ريال، لتوفير حلول بيئية شاملة لإعادة تدوير كافة أنواع النفايات ويسهم في تحقيق أهداف المملكة في خفض الانبعاثات الكربونية للوصول للحياد الكربوني وخفض الاعتماد على المرادم، ودعم سلامة البيئة ومبادرة (السعودية الخضراء) وتطوير حلول مبتكرة للطاقة المتجددة والاستثمار في الاقتصاد الدائري، إضافة إلى مشاريع تطوير مجموعة من المخططات والمناطق اللوجستية وتوفير البنى التحتية والخدمات)، لإنشاء مدن صناعية ومدن للنقل والخدمات اللوجستية بمساحة إجمالية 5 ملايين متر مربع، وبإجمالي تكلفة أكثر من 800 مليون ريال والتي تسهم في الارتقاء بحلول النقل والحركة المرورية ورفع الناتج المحلي وتنشيط الحركة الاقتصادية والصناعية وتحسين المشهد الحضري، وخلق فرص وظيفية وتعزيز مكانة المنطقة الشرقية كمركز عالمي للطاقة والصناعة ودعم اقتصاديات المنطقة.

وأفاد بأن مشاركة أمانة الشرقية في هذا المعرض العالمي تأتي امتدادًا لجهودها في التفاعل مع المجتمع والشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين ورواد الأعمال لتنمية المنطقة الشرقية لحياة أفضل، بما يعزز من عناصر جودة الحياة بالمنطقة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 لإشراك القطاع الخاص بالتنمية، مبينًا أن هناك مجموعة من المشاريع التنموية والاستثماريّة المميزة التي سيتم إطلاقها قريبًا التي تشمل مشاريع النقل البحري، لربط المدن والمحافظات الساحلية في المنطقة الشرقية، وخور الدمام، ومدينة حلبة السيارات الساحلية، وبحيرة سيهات، ومجموعة من المنتجعات والأندية البحرية في شاطئ نصف القمر لدعم التنمية الحضارية.

ودعا المهندس الجبير المستثمرين ورجال وراود لزيارة جناح أمانة الشرقية للاطلاع على الفرص الاستثمارية التي تشتمل 400 فرصة استثمارية متاحة للاستثمار، والتعرف على جهود الأمانة في مجالات التنمية العمرانية والحلول المرورية، وتعزيز مفهوم المدن الذكية وسلامة البيئة وتطوير البنى التحتية والخدمات وأنسنة المدن والتدخلات الحضرية وتطوير الحدائق والمنتزهات العامة وتحسين المشهد الحضري بما يدعم عناصر جودة الحياة.

Copy URL URL Copied