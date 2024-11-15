القومي رحّب بقرار القضاء الفرنسي الإفراج عن جورج عبدالله: نأمل ان تتكلل الخطوة بالنجاح

رحب الحزب السوري القومي الإجتماعي في بيان، ب"القرار الصادر عن القضاء الفرنسي بالإفراج عن المقاوم البطل الرفيق جورج ابراهيم عبدالله رغم التأخير لسنوات طويلة، ورغم الإعتقال التعسفي الذي مورس بحقه".
ورأى الحزب أن "طول مدة الاعتقال لم تكن سوى بسبب الضغوط الاميركية والصهيونية، والتي يلمس اليوم الشعب الفرنسي خطأ حكوماته التاريخي بدعم كيان الاحتلال". واشار الى ان "هذه الخطوة، والتي نأمل أن تتكلل بالنجاح، يجب أن تتابع بمواقف فرنسية واوروبية حازمة في مواجهة الغطرسة والاجرام الصهيونيين".
ودعا الحزب "الحكومة في لبنان بشخص رئيسها نجيب ميقاتي ووزير خارجيتها عبدالله بو حبيب لمتابعة عملية إخلاء سبيل الأسير البطل"، كما دعا "الدولة اللبنانية والأحزاب الوطنية لتحضير إستقبال رسمي وشعبي كبيرَين لِمَن قدم حياتَه خلف القضبان في سبيل بلادِنا وأرضِها وشعبِها.
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