افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بسقوط قذيفة مدفعية داخل مقر قيادتي القطاع الغربي والوحدة الإيطالية في قوات "اليونيفيل" في بلدة، شمع جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف البلدة، عقب انسحاب قوات العدو منها عصر اليوم بعد استهدافها من قبل عناصر "حزب الله".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: سقوط قذيفة مدفعية داخل مقر اليونيفيل في شمع جراء قصف إسرائيلي عقب انسحابه من البلدة عصرًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.