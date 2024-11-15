مستوطنون يقتحمون قرى في الخليل

ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (الاتحاد)

اقتحم مجموعة من المستوطنين المتطرفين قرى فلسطينية واعتلوا مئذنة مسجد ورقصوا عليها، فيما اعتقل الجيش الإسرائيلي، 6 فلسطينيين لدى اقتحامه مدناً وقرى في جنوب وشمال الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين قرية «العَلَقة» جنوب الخليل، وتجمعوا حول بئر مياه يستخدمها الفلسطينيون، بحسب الشهود.

وأفاد الشهود بأن وجود المستوطنين المسلحين أثار حالة من الذعر بين الأطفال في المنطقة.

وبحسب الشهود، انطلق المستوطنون من مستوطنة «عتنائيل» جنوب الخليل، وساروا غرباً باتجاه مستوطنة «نجهوت»، مروراً بالأراضي والقرى الفلسطينية.

وخلال مسيرهم، اقتحم المستوطنون قرية «مراح البقّار»، وصعدوا إلى مئذنة أحد المساجد وشرعوا بالرقص والغناء إلا أن السكان تجمعوا وطلبوا منهم المغادرة.

وفي شمال الضفة، اقتحم مستوطنون تجمع «خربة سمرة» بالأغوار الشمالية، بحسب وكالة «وفا».

وقالت، إن «مستوطنين اقتحموا التجمع الواقع شرق مدينة طوباس وتجولوا بين خيام الفلسطينيين وأرهبوهم في محاولة منهم لاستفزازهم وترويعهم، بهدف إجبارهم على ترك خيامهم».

إلى ذلك، أفاد شهود عيان بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم قرية «دير سامت» غرب مدينة الخليل، وداهم منازل قبل اعتقال 4 أشخاص.

وشمال الضفة، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن الجيش الإسرائيلي اقتحم منطقة «بلاطة البلد» شرق مدينة نابلس، وداهم أحد المنازل وعبث بمحتوياته قبل اعتقال شخص.

كما اقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم «العين» غربي نابلس وعبث بمحتويات عدد من المنازل، من دون الإبلاغ عن اعتقالات، بحسب الوكالة.