"النشرة": إصابات بغارات استهدفت جبشيت وأطراف الرمادية والشعيتية وبين عين قانا وكفرفيلا

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارات استهدفت جبشيت، أطراف الرماديّة، أطراف الشعيتيّة، والمنطقة الواقعة بين بلدتَي عين قانا وكفرفيلا في منطقة إقليم التفاح"، مشيرًا إلى أنّ "الغارات أدّت إلى سقوط إصابات".

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