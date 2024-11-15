وزيرا خارجية مصر وروسيا اتفقا على ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان

التقى وزير الخارجيّة المصريّة ​بدر عبد العاطي​، مع نظيره الرّوسي ​سيرغي لافروف​، خلال أعمال منتدى صير بني ياس في الإمارات.

وأوضحت وزارة الخارجيّة المصريّة في بيان، أنّ "الوزيرَين اتفقا خلال اللّقاء، على أهميّة استمرار وتيرة التّنسيق المشترك بين البلدين، خاصّةً في ضوء توجيهات قيادتَي البلدين في هذا الشأن، ومشاركة الرّئيس المصري في فعاليّات قمّة "بريكس" الّتي انعقدت مؤخّرًا بمدينة كازان"، مشيرةً إلى أنّ "الوزيرَين تناولا أيضًا تطوّرات عدد من المشروعات الاقتصاديّة الثّنائيّة الهامّة، الّتي يتمّ تنفيذها بشكل مشترك بين الجانبين".

ولفتت إلى أنّ "الوزيرَين تبادلا الرّؤى إزاء التّطوّرات الخاصّة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، حيث اتفقا على ضرورة التّوصّل لوقف فوري لإطلاق النّار، والنّفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانيّة. كما ناقشا عددًا من القضايا المطروحة على السّاحتين الإقليميّة والدّوليّة".