وفاة والدة المخرج معتز حسام

ميرنا وليد - بيروت - أعلن المخرج أحمد خالد أمين عبر حسابه خبر وفاة والدة زميله المخرج معتز حسام، معبّرًا عن تعازيه ومواساته كاتباً: "البقاء لله في وفاة والدة الصديق والزميل معتز حسام، ربنا يصبّرك يا رب". وشهد الخبر تفاعلًا كبيرًا من الأصدقاء والزملاء في الوسط الفني، الذين عبّروا عن حزنهم وتقديمهم واجب العزاء.

يُذكر أن معتز حسام من الأسماء البارزة في مجال الإخراج السينمائي، حيث قدم مجموعة من الأعمال المميزة، وكان آخرها فيلم "موسم حصاد الكاكا"، الذي جمع بين الكوميديا والأكشن، شارك في بطولة الفيلم نخبة من الممثلين، منهم محمد ثروت، ومحمود حافظ، وحمزة العيلي، وسليمان عيد، وسامي مغاوري، وويزو، ونجيب بلحسن، ومحمد عبد العظيم. الفيلم من تأليف محمد عماد وإخراج معتز حسام.

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