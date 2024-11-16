شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يتراجع عن ميزة PiP الجديدة المثيرة للجدل ويعيد الميزة القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت شركة يوتيوب، الآن عن تغيير قد أثار الكثير من الجدل، في تصميم مشغل الصور المصغرة داخل الصورة، والذي انتقده العديد من المستخدمين لكونه مزعجًا للغاية ومليئًا بالأخطاء.

في شهر يوليو، بدأت جوجل في طرح مشغل صور مصغرة عائم جديد داخل صورة (PiP)، وكان التصميم الجديد يجعل المشغل المصغر يتحرك بين زوايا الشاشة، وقد حل محل المشغل المصغر الثابت الذي كان يظهر أعلى الشريط السفلي في التطبيق.

وقدأعجب بعض المستخدمين بالتصميم الجديد، لكن يبدو أن غالبية المستخدمين لم يكونوا راضين عنه. كان أكبر من التصميم القديم، وكان يشتت الانتباه، وكان مليئًا بالأخطاء بالنسبة للعديد من المستخدمين.

وإذا كنت من الأشخاص الذين لم يعجبهم هذا التغيير، فسوف يسعدك أن تعلم أن جوجل قد ألغت هذه التغييرات واستعادة مشغل الألعاب الصغير القديم، والذي كان أكثر بساطة ويشغل مساحة أقل.

يأتي مشغل الفيديو الصغير القديم كجزء من تحديث جديد كما اكتشفه أحد المستخدمين على موقع Reddit، وبحسب ما ورد، عاد مشغل الفيديو الصغير بإصدار 19.45.36 من تطبيق YouTube، ويعمل تمامًا كما كان يعمل قبل التحديث في يوليو، ويظهر مرة أخرى في نافذة صغيرة في الأسفل مع عناصر تحكم أساسية.

ولقد اختبر موقع يوتيوب العديد من الأشياء مؤخرًا، ومثله كمثل نافذة PiP الجديدة، لم تلق قبول من قبل المستخدمين، وهناك ميزة مماثلة تعمل عليها يوتيوب (لم يتم إطلاقها رسميًا بعد، بل يتم اختبارها في الوقت الحالي) وهي إيماءة التمرير لأعلى مثل تلك الموجودة في تيك توك والتي تنقلك إلى الفيديو التالي