شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحمي بياناتك الشخصية في التخزين السحابي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع الانتشار المتزايد لخدمات التخزين السحابي، أصبح من السهل تخزين الملفات والوصول إليها من أي مكان وفي أي وقت، ومع ذلك، يبقى الحفاظ على أمان البيانات الشخصية تحديًا كبيرًا، لذلك من الضروري اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان حماية البيانات وعدم تعريضها للخطر، في هذا التقرير، سنستعرض أهم النصائح لحماية البيانات الشخصية أثناء استخدام خدمات التخزين السحابي.

1. اختر خدمة تخزين سحابي موثوقة

اختيار خدمة تخزين سحابي موثوقة هو الخطوة الأولى لضمان أمان بياناتك، تأكد من أن الخدمة تقدم معايير عالية للأمان مثل التشفير القوي، المصادقة الثنائية، ودعم الخصوصية، ابحث عن خدمات تخزين سحابي معروفة بحماية البيانات مثل Google Dropbox، ، أو Microsoft OneDrive.

نصائح

- اطلع على سياسة الخصوصية الخاصة بالخدمة لمعرفة كيفية التعامل مع بياناتك.

- ابحث عن الشهادات الأمانية مثل ISO 27001 أو SOC 2.

2. استخدم كلمات مرور قوية ومُعقدة

كلمة المرور هي خط الدفاع الأول لحماية حسابك السحابي، لذا من الضروري اختيار كلمة مرور قوية ومعقدة تحتوي على أحرف كبيرة وصغيرة، أرقام، ورموز خاصة، تجنب استخدام كلمات المرور الشائعة أو التي يمكن تخمينها بسهولة.

نصائح

- استخدم كلمات مرور لا تقل عن 12 حرفًا.

- قم بتغيير كلمة المرور بشكل دوري لضمان الأمان.

- استخدم مدير كلمات مرور لتخزين ومتابعة كلمات المرور بأمان.

3. فعّل المصادقة الثنائية (Two-Factor Authentication)

المصادقة الثنائية تضيف طبقة أمان إضافية لحسابك، حيث تتطلب رمز تحقق إضافي يُرسل إلى هاتفك أو تطبيق مصادقة، هذه الخطوة تجعل من الصعب جدًا على المخترقين الوصول إلى بياناتك حتى في حال حصولهم على كلمة المرور.

خطوات التفعيل

- اذهب إلى إعدادات الأمان في خدمة التخزين السحابي.

- ابحث عن خيار "المصادقة الثنائية" وقم بتفعيله باستخدام رقم هاتفك أو تطبيق مثل Google Authenticator.

4. تشفير البيانات قبل تحميلها

تشفير البيانات قبل تحميلها إلى السحابة يضيف طبقة أمان إضافية، حيث يتم تحويل البيانات إلى شكل مشفر لا يمكن قراءته إلا عند فك التشفير باستخدام كلمة مرور أو مفتاح خاص.

نصائح

- استخدم برامج تشفير قوية مثل VeraCrypt أو Cryptomator لتشفير الملفات قبل رفعها.

- تأكد من الاحتفاظ بنسخة احتياطية من مفتاح التشفير في مكان آمن.

5. تجنب تحميل معلومات حساسة إذا لم يكن ذلك ضروريًا

رغم توفير الأمان العالي، إلا أن البيانات الحساسة مثل المعلومات البنكية أو المستندات القانونية من الأفضل تجنب تحميلها إلى السحابة إذا لم يكن ذلك ضروريًا، وإذا كان لا بد من تحميلها، فتأكد من استخدام تشفير قوي.

نصائح

- استخدم التخزين المحلي للمعلومات الحساسة جدًا.

- إذا كنت مضطرًا، احرص على اختيار خدمة تخزين سحابي تقدم تشفيرًا قويًا.

6. راقب نشاط حسابك بشكل دوري

من المهم مراقبة نشاط حسابك في خدمات التخزين السحابي للتأكد من عدم حدوث أي نشاط غير معتاد أو محاولات دخول غير مصرح بها، معظم خدمات التخزين السحابي تقدم ميزة الإشعارات في حال حدوث أي نشاط مشبوه.

خطوات التحقق

- اذهب إلى إعدادات الأمان في حسابك السحابي.

- تحقق من "نشاط تسجيل الدخول" لمعرفة المواقع والأجهزة التي تم تسجيل الدخول منها.

- قم بإعداد التنبيهات الأمانية لتتلقى إشعارات في حال حدوث أي نشاط غير متوقع.

7. استخدم النسخ الاحتياطي والنسخ الاحتياطي التلقائي

دائمًا تأكد من عمل نسخ احتياطي من البيانات الهامة لضمان عدم فقدانها في حالة حدوث أي خلل، استخدم ميزة النسخ الاحتياطي التلقائي لضمان تحديث البيانات المخزنة بانتظام.

نصائح

- احرص على تخزين النسخ الاحتياطية في موقع منفصل عن الخدمة السحابية الرئيسية.

- استخدم وسائط تخزين خارجية مثل الأقراص الصلبة أو USB إذا كانت البيانات حساسة.

8. تجنب الاتصال بشبكات الواي فاي العامة عند الوصول إلى البيانات السحابية

استخدام شبكات الواي فاي العامة للوصول إلى بياناتك السحابية قد يعرضك لمخاطر القرصنة، حيث يمكن للقراصنة اختراق الشبكات العامة للوصول إلى بياناتك.

نصائح

- استخدم شبكة خاصة افتراضية (VPN) إذا كان لابد من استخدام شبكة عامة.

- تجنب الوصول إلى البيانات الحساسة من الشبكات العامة.

9. استخدم ميزات الحذف عن بُعد

بعض خدمات التخزين السحابي تقدم ميزة الحذف عن بُعد، والتي تتيح لك حذف البيانات من جهاز مفقود أو مسروق، تأكد من تفعيل هذه الميزة في حسابك لضمان عدم وصول أي شخص إلى بياناتك في حالة فقدان الجهاز.

خطوات التفعيل

- اذهب إلى إعدادات الأمان في خدمة التخزين السحابي.

- تأكد من تفعيل خيار "الحذف عن بُعد".

10. تحقق من التطبيقات المتصلة بحسابك السحابي

تجنب إعطاء صلاحيات الوصول إلى بياناتك لتطبيقات غير موثوقة، قم بمراجعة التطبيقات المتصلة بحسابك بانتظام، وتأكد من أنك تمنح الوصول فقط للتطبيقات التي تحتاجها وتثق بها.

نصائح

- اذهب إلى إعدادات الأمان في خدمة التخزين السحابي.

- قم بإلغاء التطبيقات التي لا تحتاج إليها أو التي تشك في مصداقيتها.