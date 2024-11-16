شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة تصنيع الرقائق AMD تلغى 1000 وظيفة للتركيز على تطوير الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة AMD، إحدى أكبر شركات تصنيع الرقائق الحاسوبية في العالم، عن تسريح 1000 عامل أى حوالي 4% من إجمالي موظفيها حيث تحول تركيزها إلى تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي.

وتُظهر هذه الخطوة مدى أهمية الذكاء الاصطناعي في عالم التكنولوجيا، خاصة بعد نجاح أدوات مثل ChatGPT، وتحاول الشركة اللحاق بمنافستها الرئيسية، Nvidia، التي تهيمن حاليًا على سوق رقائق الذكاء الاصطناعي ، وهذه الرقائق الخاصة باهظة الثمن ومطلوبة بشدة لأنها تعمل على تشغيل مراكز البيانات الضخمة التي تدير أنظمة الذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لتقرير رويترز كان أداء أعمال مركز البيانات التابع لشركة AMD، والتي تشمل شرائح الذكاء الاصطناعي جيدًا حيث تضاعفت إيراداتها بأكثر من الضعف في الأشهر الأخيرة، ومع ذلك فإن أجزاء أخرى من العمل لا تعمل بشكل جيد ، في حين نمت مبيعات شرائح الكمبيوتر الشخصي بنسبة 29%، وشهد قسم الألعاب انخفاضًا كبيرًا بنسبة 69%.

وبالنظر إلى المستقبل، يعتقد خبراء السوق أن أعمال مراكز البيانات الخاصة بشركة AMD ستنمو بنسبة 98% في عام 2024، وهو ما يزيد كثيرًا عن النمو الإجمالي المتوقع للشركة والذي يبلغ 13%، وهذا يفسر سبب رغبة AMD في استثمار المزيد من الموارد في تطوير شرائح الذكاء الاصطناعي.

ولكن تطوير وتصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي ليس بالأمر الرخيص ، فقد ارتفعت تكاليف البحث في شركة AMD بنسبة 9%، وزادت تكاليف إنتاجها بنسبة 11%، كما إن تصنيع هذه الرقائق المتقدمة مكلف لأنه لا توجد مرافق كافية لتصنيعها، والتكنولوجيا معقدة.

وتخطط شركة AMD لبدء تصنيع شريحة ذكاء اصطناعي جديدة تسمى MI325X في وقت لاحق من هذا العام، وتحرص شركات التكنولوجيا الكبرى مثل Microsoft على شراء هذه الأنواع من الشرائح لمراكز البيانات الخاصة بها.

وعلى الرغم من كل هذه الخطط، فقد انخفض سعر سهم AMD بالفعل بأكثر من 3% هذا العام ، ويحدث هذا على الرغم من أن قيمة أسهمها تضاعفت العام الماضي عندما كان المستثمرون متحمسين للغاية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى.

ورغم صعوبة الأمر على الموظفين المتضررين، فإن خفض الوظائف يوضح كيف تحاول AMD التكيف مع التغيرات في صناعة التكنولوجيا ، فهى تراهن بقوة على أن الذكاء الاصطناعي هو المستقبل وهي على استعداد لاتخاذ قرارات صعبة للبقاء قادرة على المنافسة، كما إنها علامة واضحة على أن صناعة شرائح الكمبيوتر تتغير، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي أكثر أهمية من احتياجات الحوسبة التقليدية.

كما أن هذه الخطوة هي بمثابة قول من جانب AMD ونحن بحاجة إلى تركيز أموالنا وموظفينا على ما نعتقد أنه سيجعلنا ناجحين في المستقبل وفى الوقت الحالى هذه هى شرائح الذكاء الاصطناعى.