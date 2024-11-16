بالفيديو - كلودين صعب رافقت زوجها إيلي صعب الى كواليس التحضير لحفل الرياض

ميرنا وليد - بيروت - رافقت كلودين صعب زوجها إيلي صعب الى ورشة حفل الرياض ألف ليلة وليلة مع منظم الحفل المهندس اللبناني جيلبير حداد وشاركت في الإطلاع على التفاصيل وظهرت في الورشة مرتدية القبعة البيضاء مثل زوجها والمهندس وتابعت الشرح الذي قدمه عن تنفيذ الديكورات والإضاءة وكل التفاصيل الصغيرة والكبيرة.
وكان لافتاً دخولهما معاً اليد باليد برفقة إبنهما ميشال.
يذكر أن حفل الرياض أقيم بمناسبة مرور 45 سنة على مسيرة المصمم العالمي إيلي صعب في عالم الأزياء وشارك فيه نجوم عالميون ولبنانيون وعرب أبرزهم سيلين ديون تخلله إستعراض 300 فستان صممها إيلي صعب خصيصاً للمناسبة مستوحاة من قصص ألف ليلة وليلة، وشارك في التصميم كارين رويتفيلد، وهي مؤسسة ورئيسة تحرير CR Fashion Book.
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