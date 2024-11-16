درة التونسية تسحر العيون بإطلالة فضية براقة

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة درة التونسية بإطلالة ساحرة، خلال حضورها عرض مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب، الذي أُقيم مساء الأربعاء في الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض.



وشاركت درة متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، صوراً من الحفل، وظهرت بفستان فضي مرصع بالكريستالات البيضاء، من توقيع المصمم اللبناني عباس حراجلي.

الفستان جاء بتصميم أنيق طويل وضيّق، ما أبرز رشاقتها، وأضاف لمسة من البريق الذي خطف الأنظار على السجادة الحمراء.

وأكملت درة إطلالتها بأكسسوارات ماسية أنيقة، وتألقت بتسريحة شعر بسيطة، ومكياج ناعم أضافا لمسة من الجاذبية على إطلالتها الرائعة.

حظيت إطلالة درة بإعجاب كبير من قبل متابعيها وعشاق الموضة، الذين أثنوا على ذوقها الرفيع، واختياراتها الأنيقة.