- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة درة التونسية بإطلالة ساحرة، خلال حضورها عرض مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب، الذي أُقيم مساء الأربعاء في الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض.
وشاركت درة متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، صوراً من الحفل، وظهرت بفستان فضي مرصع بالكريستالات البيضاء، من توقيع المصمم اللبناني عباس حراجلي.
الفستان جاء بتصميم أنيق طويل وضيّق، ما أبرز رشاقتها، وأضاف لمسة من البريق الذي خطف الأنظار على السجادة الحمراء.
وأكملت درة إطلالتها بأكسسوارات ماسية أنيقة، وتألقت بتسريحة شعر بسيطة، ومكياج ناعم أضافا لمسة من الجاذبية على إطلالتها الرائعة.
حظيت إطلالة درة بإعجاب كبير من قبل متابعيها وعشاق الموضة، الذين أثنوا على ذوقها الرفيع، واختياراتها الأنيقة.
كانت هذه تفاصيل خبر درة التونسية تسحر العيون بإطلالة فضية براقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.