زين كرزون تعلن خطوبة شقيقتها التوأم هيا بشكل مفاجئ

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت زين كرزون، خطوبة شقيقتها التوأم هيا، وذلك عبر حسابها الرسمي.

وفاجأت زين متابعيها عبر صفحتها على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي. بخبر خطوبة شقيقتها، إذ نشرت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي توثق لحظات الاحتفال بخطوبة هيّا.

وظهرت هيا في إحدى الصور مرتدية بدلة الخطوبة، إلى جانب شقيقتها ريم والفنانة ديانا كرزون، وأرفقت زين الصورة بتعليق كتبت فيه: "الله يتمملك على خير يا رب". وفي مقطع فيديو آخر، ظهرت زين وهي تستعد للحفل. وأرفقته بتعليق كتبت فيه: "يا روح الروح، الله بتمملك على خير يا توأم روحي، يا هيوش".

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