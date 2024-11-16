شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل شحن هاتفك الآيفون بطىء؟.. كيف تتأكد من صلاحية بطاريتك والان مع تفاصيل الخبر

يشكو بعض مستخدمىي هواتف الآيفون من وجود بطء عند شحن الهاتف، ففى تلك الحالة فعليك أن تدرك أن iOS 18 يوفر الآن طريقة ملائمة للتحقق من مشكلات الشحن وإصلاحها ، فقد أضافت Apple ميزة في قسم البطارية في الإعدادات تسلط الضوء على الشحن البطيء.

ويقدم التحديث الجديد تمثيلًا مرئيًا من خلال رسم بياني، حيث تشير الخطوط الصفراء إلى الشحن البطيء، وتمثل الخطوط الخضراء سرعات الشحن العادية، وتظهر الخطوط الحمراء عندما تكون سرعة الشحن منخفضة بشكل كبير.

كيفية تحسين سرعة الشحن إذا كنت تريد شحن جهاز iPhone الخاص بك بشكل أسرع، فإليك بعض النصائح الرئيسية:

1. بالنسبة لطرازات iPhone 15 والإصدارات الأحدث، استخدم شاحن USB-C Power Delivery وكابل USB-C.

2. بالنسبة لطرازات iPhone 14 والإصدارات الأقدم، استخدم كابل USB-C إلى Lightning للحصول على أفضل أداء شحن سلكي.

3.لتعزيز الشحن اللاسلكي، اختر شاحن MagSafe أو شاحن لاسلكي معتمد من Qi2، حيث يضمن كلاهما قوة كهربائية أعلى مقارنة بالشواحن الأساسية.

لماذا يشحن جهاز iPhone الخاص بك ببطء؟

كشفت شركة Apple على صفحة الدعم الخاصة بها عن عدة عوامل قد تؤدي إلى إبطاء سرعة شحن جهاز iPhone الخاص بك ، وإليك ما يجب الانتباه إليه:

1. إذا كنت تستخدم شاحنًا سلكيًا بقوة أقل من 7.5 وات أو شاحنًا لاسلكيًا بقوة أقل من 10 وات، فمن المحتمل أن تواجه عملية شحن أبطأ.

2. قد يؤدى استخدام التطبيقات التي تتطلب قدرًا كبيرًا من المعالج، مثل الألعاب أو تطبيقات الكاميرا، أو بث مقاطع فيديو عالية الجودة بأقصى سطوع أثناء الشحن إلى تقليل سرعة الشحن.

3. يتباطأ الشحن اللاسلكي إذا كان جهاز iPhone متصلاً في نفس الوقت بملحقات USB-C أو Lightning (مثل سماعات الرأس) ، يقتصر الشحن على 7.5 وات في مثل هذه الحالات.

4. إذا كان الشاحن الخاص بك يحتوي على أكثر من منفذ، مثل محول الطاقة بمنفذ USB-C مزدوج بقوة 35 وات، يتم توزيع الطاقة على جميع الأجهزة المتصلة، مما يقلل من سرعة الشحن لجهاز iPhone الخاص بك.

5. قد يكون الشحن عبر موزع USB أو منفذ USB في السيارة أبطأ أيضًا من استخدام شاحن USB-C مخصص.

كيف يساعدك نظام التشغيل iOS 18؟

يوفر نظام التشغيل iOS 18 إشعارًا ببطء الشحن في إعدادات البطارية إذا اكتشف النظام أن تجربة الشحن الخاصة بك يمكن تحسينها، وتقول Apple إن هذا لا يشير إلى وجود مشكلة في جهاز iPhone أو الشاحن الخاص بك ولكنها تقترح التبديل إلى شاحن بقوة أعلى للشحن بشكل أسرع.

لتجنب التباطؤ غير الضروري، فكر في فصل الملحقات السلكية عند استخدام الشواحن اللاسلكية وتأكد من أن الشاحن والكابل من منتجات Apple الأصلية، و يمكن أن تتسبب الشواحن المقلدة أيضًا في إبطاء الشحن أو إتلاف جهاز iPhone الخاص بك.