شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد الكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد الكاراتيه، لاختيار مجلس إدارة جديد يقود الاتحاد لدورة انتخابية جديدة.

ويتنافس فى الانتخابات قائمتى محمد الدهراوى و محمد مصيلحى، ومن المقرر حضور 259 هيئة لها حق الحضور والتصويت فى العمومية.

تضم القائمة الأولى مجمد الدهراوى المرشح على الرئاسة ومعه سيد نصر نائبًا للرئيس، والأعضاء، عصام الدين عبد الرؤوف، سامح الشبراوي، محمد سعد، أمين الزعبلاوي، خليفة السيد، وأحمد عزت“، بالإضافة إلى الأعضاء الاحتياطيين وهم، “رجب حسن، حسام موسى، أحمد زكريا، أحمد عبد الله.

وتضم قائمة محمد أحمد المصيلحي كلًا من حسام عبد الحليم عجور نائبًا للرئيس، والأعضاء، محمد علي، محمد مجدي عبد العظيم، أحمد سعيد محمود محمد، محمد حسين جاد، وشريف محمد عبد العزيز.

بالإضافة إلى الأعضاء الاحتياطيين وهم، “رضوان أحمد سعيد، علاء محمود حسن، عبد الله بهاء الدين، وإبراهيم علي عبد الحميد“.