شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الجزائر فى تصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يختتم منتخب مصر للشباب بقيادة روجيريو ميكالى تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الجزائر غدا فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب.

وكان المنتخب افتتح مشواره في التصفيات مساء الخميس الماضى، وخسر أمام المغرب بهدفين مقابل هدف، ويسعى الفراعنة الصغار للفوز غداً من أجل التعويض واستعادة آمال التأهل، خاصة أن التصفيات تقام فى مصر وتحديدا فى الإسماعيلية.



وأكد روجيريو ميكالى، أن المنتخب أدى مباراة جيدة أمام المغرب فى تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية رغم الخسارة 2-1، موضحا أن المنتخب يعانى من قلة الإعداد، حيث تسلم المنتخب منذ أقل من شهر.



وقال ميكالى فى تصريحات له، إن هدفه هو إعداد وتجهيز جيل جديد للكرة المصرية، مضيفا أنه واثق من تحسن الأداء فى المباريات المقبلة أمام الجزائر وتونس وليبيا فى التصفيات.



وتضم قائمة المنتخب الوطني للشباب: عبد المنعم تامر، سيف الدين عصام، معتز محمد، أحمد عابدين، عبد الله بوستنجى، سليم طلب، حسام حسن، أحمد خالد كاباكا، عمر محمد عمورى، محمد زعلوك، أحمد شرف، عبد الرحمن خالد، محمود لبيب، محمد سمير، عمر خضر، حازم جمال حارس، عمرو خالد بيبو، محمد السيد، مروان محمود، مهاب سامى.