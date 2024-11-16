شكرا لقرائتكم خبر عن 81% من القراء يؤيدون تكثيف الحملات لضبط مافيا غسيل الأموال حفاظا على الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط مافيا غسيل الأموال حفاظا على الاقتصاد؟، أيد غالبية القراء تكثيف الحملات لضبط مافيا غسيل الأموال حفاظا على الاقتصاد. وأيد 81% من القراء تكثيف الحملات لضبط مافيا غسيل الأموال حفاظا على الاقتصاد، بينما عارض 19% من القراء موضوع الاستطلاع.

الاستطلااااااع

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