شكرا لقرائتكم خبر عن مية البامية تساعد فى إنقاص الوزن وخفض نسبة السكر بشروط والان مع تفاصيل الخبر

ماء البامية هو أحد المشروبات المنقوعة التي اكتسبت شعبية كبيرة في الآونة الأخيرة، ويتم صنعه عن طريق نقع شرائح رقيقة من البامية فى كوب من الماء طوال الليل، ويقدم هذا المشروب العديد من الفوائد لفقدان الوزن الصحية من السيطرة على مرض السكري وتعزيز الهضم وتحسين مظهر البشرة، حيث إن البامية غنية بالألياف ما يعزز صحة الجهاز الهضمي، ومع ذلك، ورغم فوائدها الصحية إلا أن نقع البامية في الماء قد يقلل من العناصر الغذائية لهذا الخضار، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلى.. الفوائد الصحية لماء البامية خفض نسبة السكر في الدم وإنقاص الوزن

تُستخدم قرون البامية لعلاج مرض السكري منذ العصور القديمة، وقد أثبتت العديد من الدراسات فوائدها في خفض نسبة السكر في الدم أثناء الصيام ومستويات الهيموجلوبين، كما تحتوي البامية على الألياف الغذائية والبروتينات التي تعمل على تحسين الشعور بالشبع وحرق الدهون وتقليل تناول السعرات الحرارية، وقد يدعم ماء البامية إنقاص الوزن ولكن الأبحاث لم تدعم هذا الإدعاء بعد.

تحسين الهضم

وذلك بفضل المكون اللزج للبامية، والتي تكون قلوية بشكل طبيعي (غير حمضية) وتساعد على تحييد حمض المعدة المرتبط بحالات قرحة المعدة والأمعاء الدقيقة، ويدعم ماء البامية عملية الهضم أيضًا.

المخاطر المرتبطة بماء البامية

لا يسبب ماء البامية أي مشاكل لمعظم الناس، ولكن بعض الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الخضار قد يصابون برد فعل تحسسي، وقد تسبب البامية التي تحتوي على نسبة عالية من الفركتوز مشاكل في الجهاز الهضمي للأشخاص الذين يعانون من حساسية الأمعاء، فإذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان الماء المنقوع يناسبك، فحاول تناول كمية أقل أولًا للتجربة،

كما أن ماء البامية قد لا يكون مثاليًا للأشخاص الذين لديهم تاريخ من حصوات الكلى لأنه يحتوي على أكسالات، والتي يمكن أن تعزز تكوين حصوات الكلى، وقد يتداخل تناول الكثير من ماء البامية مع أدوية تسييل الدم بسبب محتواه من فيتامين ك.

البامية الكاملة أم ماء البامية: أيهما أفضل؟

تعتبر قرون البامية أكثر تغذية من الماء المنقوع لأن الأخير يحتوي على نسبة جزئية فقط من العناصر الغذائية، وأفضل طريقة للاستفادة الكاملة من العناصر الغذائية الموجودة فيه هي تناول قرون البامية كاملة.