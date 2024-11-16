أحمد العوضي يشوق متابعيه لمسلسله الجديد "فهد البطل"

ميرنا وليد - بيروت - شوق الممثل المصري أحمد العوضي متابعيه عبر حسابه الرسمي لمسلسله الجديد "فهد البطل" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2025.

ومازح أحمد العوضي متابعيه بشأن مسلسله، إذ هاجم احد الأشخاص مسلسل العوضي، ليرد عليه قائلا: " يا عم والله وبالله حصل وهيحصل بس هيحب أحلى واحدة بالمنطقة واستنى 30 يوم تيستستيرون".

يذكر أن مسلسل "فهد البطل" من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام ويشارك في المسلسل عدد من الممثلين منهم ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، عزت زين، عصام السقا، كارولين عزمي وآخرين.

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