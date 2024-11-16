عبارات لا تقوليها لابنتك الصغيرة .. وبدائل يمكنك اختيارها

عبارات شائعة توقفي عن قولها

لا تقولي: "عليك أن تصلِي إلى هذه النقطة وحدك"!

لا تقولي: "عليك أن تصلِي إلى هذه النقطة وحدك"!

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 نوفمبر 2024 07:19 صباحاً - إن ما نقوله لأطفالنا مهم للغاية في نموهم؛ وخصوصاً البنات، والرسائل التي يسمعونها، وخاصة من المقربين منهم، لها تأثير كبير على القصص التي يروونها لأنفسهم عن من هم، وما يمكنهم وما لا يمكنهم فعله وما يمكنهم تحقيقه في العالم.إن تشجيعهم على أن يكونوا أنفسهم من خلال كيفية ظهورهم في العالم، واستخدام لغة التمكين معهم وإلهامهم بكلمات إيجابية هو أمر أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى.في حين أننا بحاجة إلى معرفة العبارات التي من شأنها تمكين الجيل القادم من النساء، فمن الجيد أيضاً أن نتعلم ما لا ينبغي لنا قوله. حتى على سبيل المزاح. فما قد نظن أنه نكتة ساخرة قد يكون في الواقع مؤثراً للغاية، فيما يلي بعض العبارات الشائعة التي يجب عليك التخلص منها من تواصلك مع بناتك، "الخليج 365 وطفلك" جمع لك، ووضع لك بدائل عنها، كما يجد الخبراء والمتخصصون.

إذا شاركتك ابنتك تفاصيل عن حياتها اليومية، فاعتبري نفسك محظوظة، إن معرفة أن شخصاً بالغاً يساندها مهما كانت الظروف، يعني أنها لديها مكان تذهب إليه لطلب النصيحة عندما تصبح الحياة صعبة بعض الشيء، أو عندما ترتكب أخطاء.

اظهري لها أنك موجودة من أجلها، استمعي إليها الآن حتى تفتح لك قلبها عندما يكون الأمر مهماً، ولاحقاً. إذا لم تتمكني مطلقاً من الاستماع إليها على الفور، فحاولي أن تقولي لها هذا: "أنت مهمة بالنسبة لي، وأريد التركيز على ما تريدين قوله. هل يمكنك الانتظار حتى أنهي هذه المهمة كي أتمكن من الاستماع إليك؟"

هل تتقنين دور الأم في تربية البنات؟ لأن له قواعده وتفاصيله

لا تقولي: "توقفي عن أن تكوني متسلطةً"

لا تقولي: "الأولاد سيبقون أولاداً"

لا تقولي: "يجب عليك مراقبة وزنك"

لا تقولي: "لقد كنت محظوظة"

لا تقولي: "لقد كنت محظوظة"

لا تقولي: "سوف تكونين أجمل بكثير إذا ابتسمت أكثر"

لا تقولي: "الفتيات أسهل بكثير / أكثر قوة / أكثر عملاً من الأولاد"

لا تقولي: "هل أعجبت بشاب"؟

عبارات بديلة يمكن اختيارها لقولها لطفلتك

عبارات بديلة يمكن اختيارها لقولها لطفلتك

"أنا أثق بك": من المهم أن يعرف الأطفال أنك تثقين بهم، وهذا سيكون الأساس للتواصل الجيد عندما يصلون إلى مرحلة المراهقة.

"إنك تجعلين العالم مكاناً أفضل بمجرد التواجد فيه."، وهذا يشرح للبنت أهمية وجودها في هذه العائلة.

"شكراً لك على عناقك لي، كنت بحاجة إلى ذلك"، عندما يكبر الأطفال، يصبحون أقل رغبة في الالتصاق بك كثيراً، ولكن عندما يظهرون المودة، اخبريهم بمدى تقديرك لذلك.

"أليس من الرائع أن ساقيك القويتين يمكن أن تساعداك على الركض بسرعة كبيرة؟"، إن الثناء على الأشياء التي تستطيع الفتاة الصغيرة أن تفعلها بجسدها بدلاً من ملاحظة شكلها سوف يساعدها على تقدير نمط حياة صحي والسعي لتحقيقه.

"أنا أحب الألوان التي ترتديها اليوم، فهي مبدعة للغاية!"، من الجيد أن تقولي أشياءً لطيفة لابنتك وركزي على مظهرها. من خلال مدحها على اختياراتها للألوان في ملابسها، فأنت تركزين على إبداعها وليس على جمال مظهرها.

"أنت شخص طيب."، إن المجاملات للفتيات التي تركز على اللطف والشجاعة والصدق سوف تساهم بشكل كبير في بناء احترام الذات.

"أنا فخورة بك."، الأطفال يحتاجون إلى سماع هذا من والديهم كل يوم.

"إنك تظهرين صفات القائد العظيم": أحد أفضل الأشياء التي يمكنك قولها لابنتك هو أن تظهري لها أن كونك قائداً لا يعني "أن تكوني متسلطة".

"فقط كوني نفسك، هذا يكفي.": فهذا يشجع الفتيات على الثقة وحب الذات.

"أفكارك مهمة، وأريد أن أسمعها.": يحتاج الأطفال بشكل عام، والفتيات بشكل خاص، إلى معرفة أن أفكارهن رائعة وتستحق المشاركة.

"أنت قوية، أنت ذكية، ويمكنك تغيير العالم"

"أنا هنا من أجلك، مهما كان الأمر.": إنها بحاجة إلى أن تعلم أنها تستطيع اللجوء إليك في أي شيء وأنك ستكونين مستعدة للاستماع إليها، مهما كانت فعلتها ومهما كان الموقف.

"تهمني اختياراتك": تحتاج الفتيات إلى الشعور بالقدرة على اتخاذ خياراتهن الخاصة، استناداً إلى معتقداتهن وقيمهن. ولا ينبغي لأحد أن يقنعهن بفعل أي شيء لا يرغبن في فعله. ولا ينبغي أن يشعرن بأنهن بحاجة إلى اتخاذ خياراتهن على أساس إرضاء الآخرين.

"أنا آسفة": لا أحد مثالياً، وأحياناً نفقد رباطة جأشنا، ويُظهِر الاعتذار أننا قادرون على الاعتراف بأخطائنا، وهي مهارة حياتية مهمة. ومن المهم أيضاً أن نكوني قدوة في تحمل المسؤولية عن أفعالنا.

"أحبي نفسك وتقبليها دائماً، مهما كان الأمر"