عبارات لا تقوليها لابنتك الصغيرة .. وبدائل يمكنك اختيارها

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 نوفمبر 2024 07:19 صباحاً - إن ما نقوله لأطفالنا مهم للغاية في نموهم؛ وخصوصاً البنات، والرسائل التي يسمعونها، وخاصة من المقربين منهم، لها تأثير كبير على القصص التي يروونها لأنفسهم عن من هم، وما يمكنهم وما لا يمكنهم فعله وما يمكنهم تحقيقه في العالم.
إن تشجيعهم على أن يكونوا أنفسهم من خلال كيفية ظهورهم في العالم، واستخدام لغة التمكين معهم وإلهامهم بكلمات إيجابية هو أمر أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى.
في حين أننا بحاجة إلى معرفة العبارات التي من شأنها تمكين الجيل القادم من النساء، فمن الجيد أيضاً أن نتعلم ما لا ينبغي لنا قوله. حتى على سبيل المزاح. فما قد نظن أنه نكتة ساخرة قد يكون في الواقع مؤثراً للغاية، فيما يلي بعض العبارات الشائعة التي يجب عليك التخلص منها من تواصلك مع بناتك، "الخليج 365 وطفلك" جمع لك العبارات التي عليك التوقف عن قولها لابنتك، ووضع لك بدائل عنها، كما يجد الخبراء والمتخصصون.
إذا شاركتك ابنتك تفاصيل عن حياتها اليومية، فاعتبري نفسك محظوظة، إن معرفة أن شخصاً بالغاً يساندها مهما كانت الظروف، يعني أنها لديها مكان تذهب إليه لطلب النصيحة عندما تصبح الحياة صعبة بعض الشيء، أو عندما ترتكب أخطاء.
حاولي أن تبني علاقة صحية مع جسدك وتحدثي عن الأشياء التي تحبينها في جسدك وما يمكنه أن تفعليه. إذا رأتك تحبين جسدك الحقيقي وكل ما يمكنه فعله، فسيكون من الأسهل عليها أن تطوري علاقة صحية مع الطعام. إذا رأتك/سمعتك تشكين من جسدك، وتتبعين حمية غذائية باستمرار وتقلقين بشأنه، فإن هذه الأشياء ستنتقل إليها.
توصلت دراسة أجراها مركز القيادة الإبداعية إلى أن "ما يقرب من نصف النساء اللواتي تمت مقابلتهن نسبن نجاحهن إلى "الحظ" مقارنة بثلث الرجال فقط".
إذا أردنا أن نجعل الفتيات نساءً يمتلكن إنجازاتهن، فيتعين علينا أن نحتفل بالعمل الذي يبذلنه لتحقيق أهدافهن. هل حصلت على نتيجة مذهلة في الاختبار؟ أخبري ابنتك أنك فخورة بالطريقة التي عملت بها بجد لتحقيق ذلك. هل تعلمت العزف على البيانو أو سجلت هدفاً رائعاً في كرة القدم؟ احتفلي بالتزامها بالتدريب المنتظم. كلما ربطنا إنجازات الفتيات بجهودهن، كان من الأسهل عليهن تجنب التقليل من قيمة جهودهن في الكبر.
5 طرق للحديث مع ابنتك عن جسمها قبل البلوغ
يمكنك مساعدتها على رؤية الحياة بشكل أكثر إيجابية، والبحث عن كيفية مساعدتها على رؤية الجانب الإيجابي في المواقف والشعور بالسعادة، إذا كان هذا يمثل مشكلة. يمكن أن تساعد أفكار مثل إنشاء مجلة للامتنان، وقراءة بعض الكتب الإيجابية، والاستماع إلى الموسيقى، والخروج إلى الطبيعة، في تطوير مواقف أكثر إيجابية.
أو اجعليها تخبرك بأمرين إيجابيين عن موقف ما كلما قالت شيئاً سلبياً. أنت بهذه الطريقة لن تساعديها فقط على ملاحظة التفاصيل الجيدة في الحياة، بل ستساعدينها أيضاً على تنظيم الوقائع التي تصادفها في حياتها، واتخاذ المواقف الإيجابية تجاهها.
ما سبق ذكره هو تكوين فيزيولوجي، لكن لا تحتاج الفتيات إلى هذه الرواية اللاواعية لدعمهن أثناء نموهن. فقد تخلق هذه الرواية انقساماً في الأسرة، كما أنها غير مفيدة للأولاد باعتبارها توقعاً أساسياً للفتيات. ولا فائدة من استخدام هذه العبارة لأية فتاة!
تسع حقائق عن الصداقة تحتاج كل فتاة صغيرة إلى معرفتها
وبعيداً عن أي شيء آخر، إنهن بحاجة إلى حب أنفسهن أولاً وقبل كل شيء!
ومن ناحية أخرى، إليك بعض الرسائل الإيجابية والمشجعة التي يجب عليك قولها لبناتك؛ قدر الإمكان!
إن تشجيعهم على أن يكونوا أنفسهم من خلال كيفية ظهورهم في العالم، واستخدام لغة التمكين معهم وإلهامهم بكلمات إيجابية هو أمر أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى.
في حين أننا بحاجة إلى معرفة العبارات التي من شأنها تمكين الجيل القادم من النساء، فمن الجيد أيضاً أن نتعلم ما لا ينبغي لنا قوله. حتى على سبيل المزاح. فما قد نظن أنه نكتة ساخرة قد يكون في الواقع مؤثراً للغاية، فيما يلي بعض العبارات الشائعة التي يجب عليك التخلص منها من تواصلك مع بناتك، "الخليج 365 وطفلك" جمع لك العبارات التي عليك التوقف عن قولها لابنتك، ووضع لك بدائل عنها، كما يجد الخبراء والمتخصصون.
عبارات شائعة توقفي عن قولها
لا تقولي: "عليك أن تصلِي إلى هذه النقطة وحدك"!
إذا شاركتك ابنتك تفاصيل عن حياتها اليومية، فاعتبري نفسك محظوظة، إن معرفة أن شخصاً بالغاً يساندها مهما كانت الظروف، يعني أنها لديها مكان تذهب إليه لطلب النصيحة عندما تصبح الحياة صعبة بعض الشيء، أو عندما ترتكب أخطاء.
اظهري لها أنك موجودة من أجلها، استمعي إليها الآن حتى تفتح لك قلبها عندما يكون الأمر مهماً، ولاحقاً. إذا لم تتمكني مطلقاً من الاستماع إليها على الفور، فحاولي أن تقولي لها هذا: "أنت مهمة بالنسبة لي، وأريد التركيز على ما تريدين قوله. هل يمكنك الانتظار حتى أنهي هذه المهمة كي أتمكن من الاستماع إليك؟"
هل تتقنين دور الأم في تربية البنات؟ لأن له قواعده وتفاصيله
لا تقولي: "توقفي عن أن تكوني متسلطةً"لسبب ما، يصف المجتمع الفتاة بأنها متسلطة ويصف الصبي بالمقابل بـ؛ "القائد الجيد". واعلمي أن إخبار الفتاة بأنها "متسلطة" يعزز الصورة النمطية القائلة بأن الأولاد فقط هم من يحق لهم أن يكونوا حازمين وأن الفتيات يجب أن يكن هادئات ومنعزلات. بدلاً من ذلك، ازرعي في ابنتك الشعور بالثقة الكافية في آرائها لإرشاد الآخرين. قولي شيئاً مثل، "أنت جيدة جداً في وضع الخطط للألعاب! تذكري أن لعبتك يجب أن تكون ممتعة للجميع. دعي صديقتك تتخذ بعض القرارات أيضاً". هذا يساعدها على صقل مهارات القيادة الناشئة.
لا تقولي: "الأولاد سيبقون أولاداً"إن هذا الرد التقليدي على الفتاة التي تعبر عن عدم إعجابها بسلوك الصبي يشجع على تكوين رأي مهين عن الصبية فضلاً عن الصور النمطية غير المفيدة. وينبغي تعليم الفتيات منذ سن مبكرة أن الصبية لا ينبغي لهم أن يفلتوا من العقاب على أفعالهم غير المقبولة بسبب نوعهم. ويمكن للوالدين أن يظهروا لبناتهم أنهم يأخذون هذه القضايا على محمل الجد من خلال الاستماع بتعاطف واتخاذ خطوات لتغيير الوضع.
لا تقولي: "يجب عليك مراقبة وزنك"هل تريدين أن تعرفي كيف تتحدثين مع ابنتك عن شكلها ووزنها؟ قومي بتعليمها أنواع الطعام والتمارين الرياضية اللازمة لجعل جسدها صحياً وقوياً ومغذياً جيداً. وتأكدي من أنها تعلم أن الأجسام التي تراها في المجلات ووسائل التواصل الاجتماعي تم تعديلها رقمياً لتحقيق هذا المظهر. تحدثي عن مدى روعة النساء في جميع الأشكال والأحجام وناقشي الضغوط التي يفرضها المجتمع على النساء لتبدو بمظهر معين، ومدى خطأ هذا.
حاولي أن تبني علاقة صحية مع جسدك وتحدثي عن الأشياء التي تحبينها في جسدك وما يمكنه أن تفعليه. إذا رأتك تحبين جسدك الحقيقي وكل ما يمكنه فعله، فسيكون من الأسهل عليها أن تطوري علاقة صحية مع الطعام. إذا رأتك/سمعتك تشكين من جسدك، وتتبعين حمية غذائية باستمرار وتقلقين بشأنه، فإن هذه الأشياء ستنتقل إليها.
لا تقولي: "لقد كنت محظوظة"
توصلت دراسة أجراها مركز القيادة الإبداعية إلى أن "ما يقرب من نصف النساء اللواتي تمت مقابلتهن نسبن نجاحهن إلى "الحظ" مقارنة بثلث الرجال فقط".
إذا أردنا أن نجعل الفتيات نساءً يمتلكن إنجازاتهن، فيتعين علينا أن نحتفل بالعمل الذي يبذلنه لتحقيق أهدافهن. هل حصلت على نتيجة مذهلة في الاختبار؟ أخبري ابنتك أنك فخورة بالطريقة التي عملت بها بجد لتحقيق ذلك. هل تعلمت العزف على البيانو أو سجلت هدفاً رائعاً في كرة القدم؟ احتفلي بالتزامها بالتدريب المنتظم. كلما ربطنا إنجازات الفتيات بجهودهن، كان من الأسهل عليهن تجنب التقليل من قيمة جهودهن في الكبر.
5 طرق للحديث مع ابنتك عن جسمها قبل البلوغ
لا تقولي: "سوف تكونين أجمل بكثير إذا ابتسمت أكثر"هذه العبارة تعني أن مشاعر ابنتك أقل أهمية من أن تبدو جذابة أمام الجميع. إذا كنت قلقة بشأن ظهور ابنتك بشكل سلبي بعض الشيء، فابحثي عن طرق لمناقشة المشكلة من دون ربطها بمظهرها أو كيف ينظر الآخرون إلى هذا. تحتاج ابنتك إلى معرفة أنها محبوبة ومقدرة بغض النظر عن مشاعرها.
يمكنك مساعدتها على رؤية الحياة بشكل أكثر إيجابية، والبحث عن كيفية مساعدتها على رؤية الجانب الإيجابي في المواقف والشعور بالسعادة، إذا كان هذا يمثل مشكلة. يمكن أن تساعد أفكار مثل إنشاء مجلة للامتنان، وقراءة بعض الكتب الإيجابية، والاستماع إلى الموسيقى، والخروج إلى الطبيعة، في تطوير مواقف أكثر إيجابية.
أو اجعليها تخبرك بأمرين إيجابيين عن موقف ما كلما قالت شيئاً سلبياً. أنت بهذه الطريقة لن تساعديها فقط على ملاحظة التفاصيل الجيدة في الحياة، بل ستساعدينها أيضاً على تنظيم الوقائع التي تصادفها في حياتها، واتخاذ المواقف الإيجابية تجاهها.
لا تقولي: "الفتيات أسهل بكثير / أكثر قوة / أكثر عملاً من الأولاد"علمياً تم إثبات أن حاسة السمع عند البنات تكون أقوى، وبالتالي سمع الفتيات يكون أكثر حساسية في التمييز بين الكلام، وهذا يعني تطور المراكز اللفظية في أدمغتهم بسرعة أكبر من الأولاد، وبالتالي هناك سرعة استجابة للانضباط والتحذيرات.
ما سبق ذكره هو تكوين فيزيولوجي، لكن لا تحتاج الفتيات إلى هذه الرواية اللاواعية لدعمهن أثناء نموهن. فقد تخلق هذه الرواية انقساماً في الأسرة، كما أنها غير مفيدة للأولاد باعتبارها توقعاً أساسياً للفتيات. ولا فائدة من استخدام هذه العبارة لأية فتاة!
تسع حقائق عن الصداقة تحتاج كل فتاة صغيرة إلى معرفتها
لا تقولي: "هل أعجبت بشاب"؟هذا يعني أنه منذ سن مبكرة، يتوقع من الفتيات أن يكن جزءاً من زوجين وأن الهدف الرئيسي للفتاة هو أن يتم اختيارها كزوجة، ولا ينبغي لهن أن يشعرن أن هذا شيء يجب أن يركزن عليه للحصول على قيمة.
وبعيداً عن أي شيء آخر، إنهن بحاجة إلى حب أنفسهن أولاً وقبل كل شيء!
عبارات بديلة يمكن اختيارها لقولها لطفلتك
ومن ناحية أخرى، إليك بعض الرسائل الإيجابية والمشجعة التي يجب عليك قولها لبناتك؛ قدر الإمكان!
- "أنا أثق بك": من المهم أن يعرف الأطفال أنك تثقين بهم، وهذا سيكون الأساس للتواصل الجيد عندما يصلون إلى مرحلة المراهقة.
- "إنك تجعلين العالم مكاناً أفضل بمجرد التواجد فيه."، وهذا يشرح للبنت أهمية وجودها في هذه العائلة.
- "شكراً لك على عناقك لي، كنت بحاجة إلى ذلك"، عندما يكبر الأطفال، يصبحون أقل رغبة في الالتصاق بك كثيراً، ولكن عندما يظهرون المودة، اخبريهم بمدى تقديرك لذلك.
- "أليس من الرائع أن ساقيك القويتين يمكن أن تساعداك على الركض بسرعة كبيرة؟"، إن الثناء على الأشياء التي تستطيع الفتاة الصغيرة أن تفعلها بجسدها بدلاً من ملاحظة شكلها سوف يساعدها على تقدير نمط حياة صحي والسعي لتحقيقه.
- "أنا أحب الألوان التي ترتديها اليوم، فهي مبدعة للغاية!"، من الجيد أن تقولي أشياءً لطيفة لابنتك وركزي على مظهرها. من خلال مدحها على اختياراتها للألوان في ملابسها، فأنت تركزين على إبداعها وليس على جمال مظهرها.
- "أنت شخص طيب."، إن المجاملات للفتيات التي تركز على اللطف والشجاعة والصدق سوف تساهم بشكل كبير في بناء احترام الذات.
- "أنا فخورة بك."، الأطفال يحتاجون إلى سماع هذا من والديهم كل يوم.
- "إنك تظهرين صفات القائد العظيم": أحد أفضل الأشياء التي يمكنك قولها لابنتك هو أن تظهري لها أن كونك قائداً لا يعني "أن تكوني متسلطة".
- "فقط كوني نفسك، هذا يكفي.": فهذا يشجع الفتيات على الثقة وحب الذات.
- "أفكارك مهمة، وأريد أن أسمعها.": يحتاج الأطفال بشكل عام، والفتيات بشكل خاص، إلى معرفة أن أفكارهن رائعة وتستحق المشاركة.
- "أنت قوية، أنت ذكية، ويمكنك تغيير العالم"
- "أنا هنا من أجلك، مهما كان الأمر.": إنها بحاجة إلى أن تعلم أنها تستطيع اللجوء إليك في أي شيء وأنك ستكونين مستعدة للاستماع إليها، مهما كانت فعلتها ومهما كان الموقف.
- "تهمني اختياراتك": تحتاج الفتيات إلى الشعور بالقدرة على اتخاذ خياراتهن الخاصة، استناداً إلى معتقداتهن وقيمهن. ولا ينبغي لأحد أن يقنعهن بفعل أي شيء لا يرغبن في فعله. ولا ينبغي أن يشعرن بأنهن بحاجة إلى اتخاذ خياراتهن على أساس إرضاء الآخرين.
- "أنا آسفة": لا أحد مثالياً، وأحياناً نفقد رباطة جأشنا، ويُظهِر الاعتذار أننا قادرون على الاعتراف بأخطائنا، وهي مهارة حياتية مهمة. ومن المهم أيضاً أن نكوني قدوة في تحمل المسؤولية عن أفعالنا.
- "أحبي نفسك وتقبليها دائماً، مهما كان الأمر"